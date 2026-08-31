Congo-Kinshasa: Le Parlement des étudiants exige l'amélioration de la qualité des services de télécommunications au pays

Le Parlement des étudiants exige l'amélioration de la qualité des services de télécommunications à Kinshasa. À l'issue d'un contrôle citoyen mené au cours du mois d'août auprès de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo (ARPTC) et des principaux opérateurs, cette structure appelle à des réponses concrètes aux problèmes de connexion, d'appels et de stabilité des réseaux.

Une Task Force et de nouveaux équipements

Présentant samedi 29 août à Kinshasa le rapport final de cette démarche, le président du Parlement des étudiants, André Kakubu, a salué les mesures annoncées par l'ARPTC.

Il cite notamment la mise en place d'une Task Force chargée du suivi de la qualité des services (QoS), ainsi que l'acquisition de nouveaux équipements de contrôle par le régulateur.

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Pour le Parlement des étudiants, ces dispositifs doivent permettre d'identifier plus précisément les perturbations signalées par les usagers et d'améliorer la qualité des services fournis.

Le Parlement des étudiants appelle également l'ARPTC à s'appuyer sur des données techniques précises avant d'engager d'éventuelles sanctions contre les opérateurs.

« L'ARPTC ne peut pas sanctionner parce que nous avons dénoncé tout court : il faut qu'elle ait les données de terrain et des preuves suffisantes », a déclaré André Kakubu.

Il insiste notamment sur la nécessité de documenter les perturbations en précisant la zone concernée, l'heure et le numéro affecté.

Identifier l'origine des perturbations

Le président du Parlement des étudiants souligne par ailleurs le rôle du service de monitoring de l'ARPTC dans l'identification des causes des problèmes de réseau.

Selon lui, les perturbations peuvent avoir différentes origines, notamment une coupure d'électricité affectant une antenne ou encore une saturation du réseau dans des zones où la concentration d'utilisateurs est élevée.

Le Parlement des étudiants souhaite que les mesures annoncées par le régulateur se traduisent par une amélioration effective de la qualité des services de télécommunications pour les usagers à Kinshasa.