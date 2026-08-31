Congo-Kinshasa: Dialogue national - Des acteurs de l'Ituri saluent les consultations locales et appellent à l'inclusivité

Plusieurs acteurs sociopolitiques de l'Ituri ont salué, samedi 29 août, l'annonce des consultations locales prévues dans le cadre du Dialogue national inclusif initié par le président Félix Tshisekedi. Dans une province confrontée depuis plusieurs années à des violences armées et communautaires, ils y voient une occasion d'aborder les problèmes spécifiques de l'Ituri.

Des acteurs politiques et de la société civile estiment toutefois que la réussite de ces consultations dépendra notamment du choix des participants. Ils recommandent de privilégier des personnes connaissant les réalités et les difficultés propres à chaque territoire et entité de la province.

Pour Lucirn Loteni, cadre de l'Union sacrée en Ituri, la représentativité des participants sera déterminante pour permettre aux consultations de déboucher sur des réponses adaptées aux problèmes locaux.

« Si on associe réellement les vrais acteurs dans la question de la sécurité de l'Ituri, on aura une paix durable. Ils vont dire les vrais problèmes de leurs entités [...]. Le problème persiste lorsque l'on prend des gens qui ne maîtrisent pas la question de l'Ituri. », estime-t-il.

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Plaidoyer pour un processus inclusif

De son côté, la coordination de la société civile insiste sur le caractère global que doivent revêtir ces échanges. Elle recommande d'associer toutes les composantes provinciales, y compris les groupes armés engagés dans le processus de paix.

Pour Dieudonné Lossa, son coordonnateur , aucune couche ne doit être écartée :

« Ne pas laisser une seule personne derrière, parce que laisser une personne serait laisser un problème non résolu. Et ce problème risque de rattraper à nouveau les Congolais dans les jours à venir. Nous serions en train de tourner en rond. »

Il rappelle également que les fils et filles de l'Ituri réclament depuis plusieurs années l'organisation d'un dialogue spécifiquement consacré aux défis sécuritaires et de développement de leur province.