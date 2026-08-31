Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire - Les parents alertent sur le délabrement de deux écoles publiques à Kambove

À la veille de la rentrée scolaire prévue ce mardi 1er septembre en RDC, des parents d'élèves de l'École primaire Mukumbi et de l'Institut Lwanzo, dans le territoire de Kambove (Haut-Katanga), s'inquiètent de l'état du bâtiment qui abrite ces deux établissements publics.

Situé au quartier Kampemba, sur l'axe Kambove-Likasi, l'édifice a été endommagé il y a quelques mois par un vent violent. Dans une déclaration dimanche 30 août, les parents demandent sa réhabilitation avant la reprise des cours.

Des classes sans toiture

Ces parents rapportent que sur les six salles de classe que compte le bâtiment, trois ont perdu leur toiture. Des fissures importantes sont également visibles sur les murs. Les bureaux administratifs et les latrines ont, eux aussi, subi des dégâts.

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Ils craignent notamment que les élèves soient exposés aux intempéries pendant les cours.

« Lorsqu'il va pleuvoir, les enfants vont étudier sous la pluie. Nous demandons aux autorités d'arranger les bâtiments en urgence pour permettre aux enfants d'étudier », plaide l'un d'eux.

Face à cette situation, les parents sollicitent une intervention rapide des autorités pour réhabiliter les infrastructures scolaires.

Contacté, l'administrateur du territoire de Kambove, Francis Kalongo, reconnaît l'existence du problème. Il affirme avoir déjà saisi les autorités provinciales en charge de l'éducation afin qu'une solution soit trouvée.