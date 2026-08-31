Congo-Kinshasa: Le Phare - Dialogue national : Les chasseurs des postes en colère

Dialogue national et visite de Félix Tshisekedi à Mbuji-Mayi au coeur de la presse congolaise

Deux sujets dominent les journaux parus ce lundi 31 août à Kinshasa : le Dialogue national annoncé par Félix Tshisekedi et sa visite dans l'espace Grand Kasaï. La presse s'intéresse notamment aux contours du forum, aux conditions de participation et aux attentes qu'il suscite, mais aussi aux enjeux socio-économiques liés au déplacement présidentiel à Mbuji-Mayi.

Dialogue national : les contours du processus continuent de faire débat

Le Phare : Dialogue national : les chasseurs des postes en colère

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Le Phare revient largement sur l'annonce du Dialogue national et s'attarde sur ce qui constitue, à ses yeux, une rupture avec les précédents processus politiques organisés en RDC. Le quotidien relève notamment l'absence annoncée de partage de postes et estime que cette orientation contrarie ceux qui espéraient voir les assises déboucher sur une redistribution des responsabilités au sein des institutions publiques.

Le journal établit un parallèle avec plusieurs expériences antérieures, notamment les processus ayant consacré le système des « composantes » et des « entités », qui avaient permis à différents acteurs politiques d'accéder aux institutions sans passer directement par les urnes.

Congo Nouveau met, pour sa part, en avant la lecture de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui attribue au Dialogue trois dimensions : politique, économique et sécuritaire. Le quotidien relaie également les réserves de la coalition d'opposition Article 64, qui considère le processus annoncé comme une consultation dont les conclusions seraient déjà orientées.

La Tempête des Tropiques : le quotidien s'intéresse davantage aux lignes rouges fixées par Félix Tshisekedi. Il insiste notamment sur le refus du chef de l'État d'envisager une amnistie pour les crimes de guerre et les actes de génocide dans le cadre du Dialogue national.

Les participants au Dialogue suscitent aussi des réactions

Sur les médias en ligne, la composition du futur Dialogue fait également débat. Actualité.cd rapporte l'appel de la Jeunesse pour la Paix et la Réconciliation (JPR) aux membres de la C64, les invitant à rejoindre le processus.

À l'inverse, 7sur7.cd relaie la position de Jean-Marc Kabund, qui conteste le diagnostic dressé par Félix Tshisekedi sur les fragilités de l'État et rejette la démarche proposée.

De son côté, l'Agence congolaise de presse (ACP) s'intéresse à la dimension internationale du processus et relève un signal de Washington en faveur d'un dialogue inclusif.

Grand Kasaï : les attentes économiques au centre de la visite présidentielle

La Tempête des Tropiques revient également sur la visite de Félix Tshisekedi à Mbuji-Mayi. Le journal évoque notamment l'accueil réservé au chef de l'État lors de la dédicace d'une église, ainsi que ses visites sur différents chantiers d'infrastructures, notamment à l'aéroport et sur la voirie.

ACP : Espace Grand Kasaï : un plan intégré de développement présenté au Président Tshisekedi

L'ACP met l'accent sur le plaidoyer présenté au chef de l'État en faveur d'un plan intégré de développement et d'industrialisation du Grand Kasaï. Cette proposition repose notamment sur le développement de l'électricité, des routes, de l'agriculture et de l'industrie, avec pour objectif de favoriser la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie.

Lors de la cérémonie religieuse à Mbuji-Mayi, Mgr Emmanuel Kasanda a plaidé pour des projets « clairement définis, financés, programmés et suivis dans le temps ».

Dans un autre registre, 7sur7.cd met en lumière les difficultés économiques auxquelles sont confrontées les populations de Mbuji-Mayi. Le média relaie notamment le plaidoyer de Mgr Kasanda face à la hausse du coût des matériaux de construction, le sac de ciment dépassant désormais les 20 dollars américains dans la ville.