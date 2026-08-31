Congo-Kinshasa/Egypte: Mondial 2027 de basketball - Le pays bat l'Égypte et entretient l'espoir d'une qualification

Les Léopards basketball de la RDC ont terminé la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027 sur une victoire. Ils ont dominé l'Égypte (77-75), dimanche 30 août à la Dakar Arena, au Sénégal, après deux défaites face à l'Angola et au Mali.

La rencontre a été disputée jusqu'aux dernières secondes. La RDC menait 60-53 à l'issue du troisième quart-temps, avant que les Pharaons ne reviennent à égalité (75-75) dans la dernière période. Les Léopards ont finalement inscrit les deux derniers points, à six secondes de la fin, pour s'imposer 77-75.

Cette victoire intervient après deux lourdes défaites : 68-100 contre l'Angola, le 27 août, puis 76-101 face au Mali, le 29 août.

La RDC reste en course

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Avec ce succès, les Léopards conservent leurs chances dans la course à la qualification pour le Mondial 2027, même si leur situation demeure difficile. À l'issue de cette fenêtre, la RDC occupait la sixième place du groupe F avec 12 points, selon l'APS.

La prochaine fenêtre des éliminatoires est prévue en février 2027. Les résultats obtenus à Dakar devront servir de base de préparation pour la suite de la campagne.