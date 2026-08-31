Tunisie: Digitalisation - Lancement de 'Khadamet', une application mobile pour accéder aux services administratifs numériques

Tunis — Le ministère des Technologies de la Communication a annoncé le lancement de la première version de l'application mobile nationale "Khadamet" (Services), destinée à permettre aux citoyens d'accéder de manière unifiée et sécurisée, 24 heures sur 24, aux services administratifs électroniques via leur identité numérique.

Simple et accessible, l'application propose un ensemble de services numériques permettant notamment aux utilisateurs de consulter et de mettre à jour leurs données personnelles associées à leur identité numérique, notamment leur numéro de téléphone, leur adresse électronique utilisée pour les échanges administratifs et leur adresse de résidence.

"Khadamet" permet également d'accéder aux données relatives à plusieurs documents administratifs, tels que le permis de conduire et la carte grise, et de recevoir des notifications et alertes concernant notamment leur date d'expiration, explique le ministère des Technologies de la Communication.

L'application donne, en outre, accès à plusieurs services sociaux, notamment ceux de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), au suivi des remboursements de frais médicaux, ainsi qu'aux informations relatives à la carrière professionnelle et aux déclarations auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

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Les utilisateurs peuvent également bénéficier des services fiscaux disponibles en ligne, notamment l'achat du timbre de voyage et le paiement de la taxe de circulation.

Dans le domaine de la circulation routière, l'application permet de consulter les infractions, de prendre rendez-vous pour le contrôle technique des véhicules et de suivre les échéances liées au contrat d'assurance automobile et à la validité du permis de conduire.

"Khadamet" permet par ailleurs de déposer et de suivre les demandes relatives à plusieurs prestations administratives disponibles en ligne et d'extraire des documents administratifs électroniques, notamment des documents d'état civil.

L'application offre également la possibilité d'effectuer le paiement électronique de factures ainsi que des frais d'inscription des enfants dans les établissements scolaires et universitaires.

De nouveaux services numériques seront progressivement intégrés à l'application, dans le cadre du développement de l'administration électronique et afin de répondre aux besoins des citoyens, indique encore le ministère.

À travers l'application "Khadamet", le département des Technologies de la communication entend rapprocher l'administration du citoyen et faciliter ses démarches quotidiennes grâce à un accès centralisé, sécurisé et permanent aux services publics numériques.