Algérie: Le président de la République s'entretient par téléphone avec le président de la République du Niger

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu, lundi, un entretien téléphonique avec son frère, le président de la République du Niger, le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, afin de s'enquérir de la situation au Niger, pays frère, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec son frère, le président de la République du Niger, le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, afin de s'enquérir de la situation au Niger, pays frère", lit-on dans le communiqué.

"Le président de la République a félicité son frère le président nigérien pour ses efforts qui ont permis de déjouer une tentative de déstabilisation du Niger", ajoute la même source.

De son côté, "le Président Abdourahamane Tiani a rassuré son frère le président de la République, affirmant que la situation est totalement sous contrôle, tout en le remerciant pour le soutien de l'Algérie, pays frère, au Niger et à son peuple", poursuit le communiqué.

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"Le président de la République a, à son tour, renouvelé à son frère Abdourahamane Tiani, l'engagement de l'Algérie à demeurer constamment aux côtés du Niger, pays frère, de son peuple et de ses institutions, et à continuer de lui apporter son soutien dans tous les domaines et en toutes circonstances", souligne la même source.

"Les deux présidents ont également évoqué l'état d'avancement des projets communs décidés lors de la récente visite du Président Abdourahamane Tiani en Algérie, lesquels constituent un puissant levier de développement au Niger, pays frère", conclut le communiqué.