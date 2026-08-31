Tunisie: Djebel Bargou - L'incendie maîtrisé à plus de 90%, aucune perte humaine à déclarer

La situation sur le front de l'incendie du Djebel Bargou, dans le gouvernorat de Siliana, évolue vers une nette amélioration. Selon le lieutenant-colonel Khalil Mechri, chef de la sous-direction des opérations à la Protection civile, les efforts se poursuivent pour circonscrire définitivement le feu, en étroite coordination avec l'armée de l'air, la direction des forêts et les autorités locales.

Initié le 27 août et d'abord maîtrisé à 95 %, le sinistre s'était de nouveau propagé sous l'effet de fortes rafales de vent vers des sommets escarpés et des zones habitées. Si aucune victime n'est à déplorer, une maison a été détruite et une autre endommagée. Par précaution, 35 habitants ont été évacués vers le collège de Bargou et pris en charge médicalement.

Sur le terrain, les secours déploient 24 véhicules d'extinction de la Protection civile et des Forêts, appuyés par des engins lourds et par des hélicoptères militaires pour bombarder les zones inaccessibles par voie terrestre. En parallèle, les incendies touchant Béja et Jendouba sont désormais contrôlés à 90 % et en phase de noyage, n'ayant causé que des dégâts matériels mineurs sur des dépôts de fourrage.

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Alors que des enquêtes sécuritaires sont ouvertes pour déterminer les origines de ces départs de feu, une coordination étroite reste maintenue avec les autorités algériennes afin de surveiller la zone frontalière et prévenir tout risque de propagation transfrontalière.