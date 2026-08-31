Sénégal: Production d'oignons - Le gel des importations officiellement levé

31 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé, lundi, la levée officielle de la mesure de gel des importations d'oignons, en vigueur depuis le 16 janvier 2026.

Dans un communiqué, le département ministériel dirigé par Serigne Guèye Diop indique que cette décision intervient au terme d'une période de régulation ayant permis de privilégier l'écoulement de la production nationale et de protéger les débouchés des petits producteurs locaux.

La levée du gel est motivée par « l'évolution des disponibilités locales », selon le ministère, qui précise que l'objectif est de garantir un approvisionnement régulier et adéquat du marché intérieur, tout en contribuant à la stabilité des prix pour les consommateurs.

Le ministère invite, à cet effet, les importateurs concernés à se rapprocher de l'Agence de régulation des marchés (ARM) et à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre de cette mesure.

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Il appelle l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur à faire preuve de professionnalisme et de responsabilité afin d'assurer le respect des dispositions liées à la levée du gel.

La mesure de gel des importations d'oignons avait été instaurée le 16 janvier 2026 dans le cadre de la régulation du marché et de la protection de la production locale.

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