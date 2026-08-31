Afrique: Habib Diallo pourrait retrouver la Ligue 1

31 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Relégué en Ligue 2 avec Metz, Habib Diallo pourrait déjà retrouver l'élite française. Un promu essaie en effet de s'offrir l'attaquant sénégalais à quelques heures de la fin du mercato.

Auteur de plus de 100 buts entre la Ligue 1 et la Ligue 2, Habib Diallo est un gage d'efficacité en France. Fraichement promu dans l'élite française, Le Mans souhaite profiter de cette expérience. Selon Foot Mercato, les Manceaux ont transmis une offre à Metz pour s'offrir le buteur de 31 ans.

Sous contrat avec Metz jusqu'en 2028, Habib Diallo sort d'une saison avec 4 buts et 2 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues. Le média assure que le Lion est en pleine réflexion pour son avenir.

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