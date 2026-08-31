Afrique: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 1)

Ligue 1, 2e journée

Premier match et premier but pour Dilane Bakwa sous le maillot de Lille face au PSG : l'ailier prêté par Nottingham, entré en jeu à la 68e, double le score pour le Losc à la 84e d'un magnifique enchaînement contrôle « exter » et frappe enroulée du gauche en lucarne opposée, à la réception d'une ouverture en première intention d'Olivier Giroud.

Les deux équipes se séparent sur un score de 2-2.

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Le Paris FC corrige Nice 3-0. Nhoa Sangui, touché aux adducteurs, était absent alors que Ruddy Matondo est entré à la 63e à 2-0.

Brad-Hamilton Mountsanga n'était pas dans le groupe azuréen.

Le Havre rapporte un point de Lyon (1-1). Avec Junior Mwanga titulaire dans l'axe de la défense normande.

Brest et Bradley Locko concèdent le nul 2-2 face à Toulouse. Titulaire et averti à la 31e, le latéral gauche a montré une belle entente avec Mboup dans le couloir.

Christ Batola est resté sur le banc lors du succès de Troyes à Lorient (2-1).

Blessé à l'entraînement, « en glissant sur le ballon lors d'un taureau », Melvin Zinga n'était pas dans le groupe du SCO lors du succès angevin à Auxerre (3-1).

Expulsé lors de la 1re journée, Christ Makosso était suspendu.

Strasbourg bat Lens 2-1. Sans Hermann Malonga, non convoqué.