Afrique: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 1)

31 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue 1, 2e journée

Premier match et premier but pour Dilane Bakwa sous le maillot de Lille face au PSG : l'ailier prêté par Nottingham, entré en jeu à la 68e, double le score pour le Losc à la 84e d'un magnifique enchaînement contrôle « exter » et frappe enroulée du gauche en lucarne opposée, à la réception d'une ouverture en première intention d'Olivier Giroud.

Les deux équipes se séparent sur un score de 2-2.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Paris FC corrige Nice 3-0. Nhoa Sangui, touché aux adducteurs, était absent alors que Ruddy Matondo est entré à la 63e à 2-0.

Brad-Hamilton Mountsanga n'était pas dans le groupe azuréen.

Le Havre rapporte un point de Lyon (1-1). Avec Junior Mwanga titulaire dans l'axe de la défense normande.

Brest et Bradley Locko concèdent le nul 2-2 face à Toulouse. Titulaire et averti à la 31e, le latéral gauche a montré une belle entente avec Mboup dans le couloir.

Christ Batola est resté sur le banc lors du succès de Troyes à Lorient (2-1).

Blessé à l'entraînement, « en glissant sur le ballon lors d'un taureau », Melvin Zinga n'était pas dans le groupe du SCO lors du succès angevin à Auxerre (3-1).

Expulsé lors de la 1re journée, Christ Makosso était suspendu.

Strasbourg bat Lens 2-1. Sans Hermann Malonga, non convoqué.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.