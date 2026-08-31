Afrique: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Suisse, Turquie et Ukraine)

Suisse, 5e journée, 1re division

Défaite à domicile pour Lausanne face au FC Zurich (2-3). Morgan Poaty, titulaire, a été averti à la 83e.

En supériorité numérique dès la 20e, le Servette ne fait pas mieux que match nul 1-1 face à Lucerne. Remplaçant, Bradley Mazikou est entré à la 62e, alors que le score était acquis.

Suisse, 5e journée, 2e division

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Aarau soumet le Xamax Neuchâtel (2-1). Remplaçant, Alexis Beka Beka est entré à la 64e, à zéro-zéro.

Suisse, 5e journée, 3e division

Buteur lors de la 4e journée, Exaucé Mafoumbi était absent ce dimanche lors de la réception de Biel-Bienne par le FC Bulle (1-1).

Turquie, 3e journée, 1re division

Eyupspor prend les trois points face à Alanyaspor (2-1). Chandrel Massanga, titularisé en sentinelle devant la défense, a été averti à la 49e.

Gaïus Makouta a joué toute la rencontre à la récupération. A la 72e, l'Ivoirien Raux Yao lui marche sur la cheville et écope d'un jaune légitime.

Début de saison compliqué pour Konyaspor, défait à domicile par Kocaelispor (1-2). L'équipe de Yhoan Andzouana, éliminée de la coupe d'Europe, est lanterne rouge sans aucun point.

Aligné au poste de latéral gauche, Andzouana déborde et centre du gauche pour Muleka, peut-être victime d'une faute non signalée aux six mètres.

Encore un bon centre du gauche à la 27e, qui rappelle la polyvalence de l'ancien Monégasque, capable de jouer dans les deux couloirs. Il a d'ailleurs joué la seconde période à droite, après l'expulsion de Bardhi.

Son interception rugueuse sur Susoho, aux abords de sa surface, amène l'action de l'ouverture du score de Konya.

Réduits à dix à la 48e, les locaux vont inscrire un second but, par Muleka, annulé par l'arbitre.

Et ce sont finalement les visiteurs qui vont s'imposer 2-1.

Turquie, 4e journée, 2e division

Antalyaspor, réduit à dix à la 61e, s'incline face à Sariyer (1-2). Avec Francis Nzaba titulaire sur la droite de la défense.

Ukraine, 4e journée, 1re division

Sans Borel Tomandzoto, non retenu, le Polissya Zhytomyr l'emporte 2-0 chez le Shakhtar Donetsk.

Le Chernomorets Odessa bat Kryvbas 1-0. Titulaire, Jerry Yoka a été remplacé à la 55e par Faraseyenko, buteur à la 70e.

Avant de sortir, son tir du gauche est stoppé par le gardien adverse (8e) après un bon appel dans le dos de la surface. En deuxième période, il trouve le poteau d'un tir du droit (51e), mais est signalé en position de hors-jeu.

Faites-Prévu Kaya Makosso est resté sur le banc lors du revers de Kudrikva face à Episentr (0-3).

Ukraine, 5e journée, 2e division

La réserve du Polissya s'incline face à Prykarpattya (1-2). Titulaire, Beni Makouana a été remplacé à la 81e. Son cinquième match de la saison pour une passe décisive.