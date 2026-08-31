Sénégal: Week-end des Lions - Des Sénégalais se sont illustrés dans les championnats étrangers

Dakar — Plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés ce week-end dans les championnats étrangers. Abdoulaye Seck, Soumano Sambou, Ibrahima Cissé, Samba Diba et Asane Sow ont trouvé le chemin des filets, tandis qu'Assane Diao, Habib Diarra et Issa Soumaré se sont distingués par des passes décisives.

Le défenseur sénégalais Abdoulaye Seck, qui a rejoint cet été le club saoudien d'Al-Faisaly, s'est illustré dimanche en inscrivant l'unique but de son équipe lors de la quatrième journée, perdue (1-3) face à Al-Qadsiah. Son équipe occupe actuellement la dernière place du classement général. Le championnat saoudien est dominé par le champion en titre, Al-Nassr de Sadio Mané, qui reste invaincu.

En Ligue 2 française, Soumano Sambou a inscrit son premier but de la saison avec son nouveau club, Reims, à l'occasion du large succès de son équipe lors de la quatrième journée. Dans le même championnat, son compatriote Samba Diba a également marqué pour Grenoble, qui s'est imposé 3-0 face à Laval, samedi. Le milieu de terrain de 22 ans a ouvert le score à la 19e minute.

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En Belgique, Ibrahima Cissé a offert le but de la victoire à son équipe, La Gantoise, en fin de rencontre, avant d'être expulsé dans le temps additionnel pour cumul de cartons. Il s'agit du deuxième but de la saison de l'attaquant sénégalais de 18 ans, lors de la quatrième journée de la Pro League.

En Suisse, l'attaquant de 20 ans Assane Sow a inscrit son deuxième but de la saison avec le FC Bâle, lors du spectaculaire match nul de la cinquième journée face aux Young Boys (3-3).

Plusieurs Sénégalais passeurs décisifs

En Angleterre, Habib Diarra, entré à la 65e minute, a délivré la passe décisive sur l'unique but de la rencontre à la 75e minute, permettant à Sunderland de s'imposer face à Fulham, lors de la deuxième journée de Premier League. Le milieu de terrain sénégalais est sorti sur blessure à la 83e minute.

Il a quitté le terrain en raison d'une alerte musculaire. Son entraîneur, Régis Le Bris, a indiqué en conférence de presse que la blessure "ne semblait pas trop grave", tout en restant prudent dans l'attente des examens complémentaires.

En Italie, Assane Diao a également été le dernier passeur sur le but de Como, lors du déplacement victorieux sur la pelouse de Naples (2-1), à l'occasion de la deuxième journée de Série A. Le jeune Sénégalais est sorti à la 65e minute.

En Ligue 1 française, Issa Soumaré, du Stade Rennais, s'est également illustré avec une passe décisive lors de la victoire de son équipe, lors de la deuxième journée, face au promu Le Mans.

Le championnat français est provisoirement dominé par l'AS Monaco de Lamine Camara, qui a disputé l'intégralité de la rencontre.

Pourtant le milieu de terrain des Lions, âgé de 23 ans, est annoncé par plusieurs médias français du côté de Chelsea, en Angleterre, avant la clôture du mercato, prévue le mardi 1er septembre à 18 H GMT.