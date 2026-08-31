Sénégal: Le gouvernement veut faire de Podor un pôle agricole productif et attractif

Saint-Louis — L'Etat ambitionne de faire du département de Podor (nord) un territoire productif et attractif, en s'appuyant sur le secteur agricole comme levier de développement, créateur d'emplois et de richesses, a déclaré le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Bâ.

"L'ambition est de faire du département de Podor un territoire productif, compétitif et attractif, capable de créer suffisamment d'activités et d'emplois pour retenir ses jeunes, et de devenir un pôle économique attractif pour les compétences et la main-d'oeuvre venues d'ailleurs", a-t-il dit lors d'une tournée (24-29 août) de suivi et d'évaluation de la campagne agricole 2026-2027 au nord du pays.

Le ministre s'est rendu dans les localités de Saldé, Galoya Dimath, Ndioum, Méry, Dara Halaybé, entre autres.

Il a précisé que cette vision pour le département de Podor est en phase avec les orientations portées par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de l'Agenda national Sénégal 2050.

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"Pour Podor, l'enjeu est désormais de transformer les potentialités du territoire en véritables opportunités économiques, notamment par une meilleure interconnexion des territoires ainsi que la consolidation des chaînes de valeur agricole et d'élevage", a-t-il indiqué.

Abordant la problématique de l'émigration irrégulière, le ministre Cheikhou Oumar Bâ appelle la jeunesse du département à croire en elle et à saisir les opportunités offertes par la formation, l'innovation et les nouveaux métiers liés à l'agriculture.