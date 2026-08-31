Afrique: Éliminatoires Mondial 2027 - Le coach du Mali juge 'très bas' le niveau du jeu de cette quatrième fenêtre

31 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basketball du Mali, Alhadji Dicko, a jugé "très bas" le niveau général de jeu observé lors de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, saluant par ailleurs la "qualité de la formation" chez certaines équipes ouest-africaines.

"Les pays de l'Afrique de l'Ouest travaillent. Ce sont des pays de basketball dans les grandes catégories comme le Sénégal. Le Mali est un pays de formation par expérience, d'où le nombre de trophées obtenus dans les petites catégories. La Côte d'Ivoire suit cette lancée", a-t-il déclaré.

Dicko s'exprimait en Conférence de presse, après la défaite de son équipe contre le Sénégal (71-97), à l'occasion de dernière journée de la quatrième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2027.

Selon le technicien malien, la qualité de la formation dans les catégories de jeunes constitue un atout pour plusieurs sélections ouest-africaines.

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Revenant sur le niveau de jeu de cette quatrième fenêtre, Alhadji Dicko estime que les équipes ont davantage misé sur les individualités que sur le collectif.

"Le niveau général de cette fenêtre est très bas. On n'a pas vu beaucoup de basketball, mais plutôt des individualités. Cela se comprend, parce que c'est le début de saison", a-t-il expliqué.

Le sélectionneur malien estime que les équipes devraient progressivement améliorer leur cohésion et leur jeu collectif au fil des prochaines échéances.

La prochaine fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basket 2027 est prévue en février 2027.

Le Mali devrait de nouveau affronter le Sénégal dans cette dernière fenêtre. Il occupe actuellement la quatrième place du groupe F derrière le Sénégal, leader, la Côte d'Ivoire (2e), l'Angola (3e) et devant l'Égypte (5e) et la RD Congo (6e).

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