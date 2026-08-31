Sénégal: Inondations et enclavement - Darou Thioubou et les cités Oasis, Air France... lancent un cri d'alarme

Le Comité local de développement regroupant les cités Oasis, Port, Ancar, Solution, Air France et le village de Darou Thioubou a alerté, dimanche, sur les difficultés d'accessibilité et les risques d'inondation auxquels sont confrontées les populations de ces localités en cette période hivernale.

Dans un communiqué signé au terme d'un point de presse, le Comité souligne que chaque épisode pluvieux rend particulièrement difficile l'accès aux quartiers, en raison notamment de l'état de la seule voie de contournement, dont les travaux ne sont pas encore totalement achevés.

Il salue toutefois les dispositions prises par les autorités, à la suite notamment d'échanges avec le directeur général de Promovilles, pour permettre la mise à disposition de cette voie dès dimanche.

Le Comité estime cependant que l'urgence reste entière concernant les inondations. Selon ses explications, les eaux provenant de la zone de Kounoune s'écoulent naturellement vers les cités Oasis et Air France, avant de rejoindre le lac Rose.

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Il affirme que des travaux de terrassement réalisés par un promoteur immobilier auraient modifié le parcours naturel des eaux, empêchant leur acheminement vers les bassins de rétention prévus à cet effet. Les eaux se déverseraient ainsi dans les quartiers environnants, exposant les populations aux inondations.

Le Comité indique que certaines familles ont été contraintes de quitter leurs domiciles pour se réfugier dans des écoles, dans des conditions jugées précaires.

Face à cette situation, il appelle les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes pour rétablir le système d'évacuation des eaux et assurer une protection durable des populations.

Le Comité réaffirme sa disponibilité à accompagner toute initiative visant à apporter une solution durable aux difficultés rencontrées par les cités Oasis, Air France, Port, Ancar, Solution, le village de Darou Thioubou et les localités environnantes.