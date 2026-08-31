Afrique: Basket - Le Sénégal domine le Mali (97-71) et retrouve la tête de son groupe

Les Lions ont brillamment refermé leur quatrième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2027 en dominant le Mali ce dimanche 30 août 2026 à la Dakar Arena, sur le score sans appel de 97 à 71. Avec ce succès, le Sénégal frappe un joli coup au classement et reprend la première place du groupe F, à une seule fenêtre du terme de cette phase qualificative.

Déjà solides en première période, les hommes de Desagana Diop avaient viré en tête à la pause sur le score de 46 à 30. Loin de lever le pied, ils ont poursuivi sur leur lancée au retour des vestiaires, entamant le troisième quart-temps par un cinq à zéro qui a immédiatement douché les espoirs maliens.

Le Mali a bien tenté de refaire son retard en profitant d'une série de pertes de balle sénégalaises, mais Mouhamadou Gueye s'est rapidement racheté avec un panier à trois points portant le score à 54-38. Les Maliens ont ensuite basculé sur une défense de zone pour tenter de resserrer l'écart, revenant jusqu'à 12 points à quatre minutes de la fin du troisième quart. Mais le Sénégal a su garder son sang-froid : Jean-Jacques Boissy, muet jusque-là, a débloqué son compteur et participé au sursaut collectif. Les Lions ont finalement bouclé le troisième quart-temps sur un score cumulé de 69-50, après avoir largement remporté cette période 23 à 20.

Boissy et la révélation Amadou Wade enfoncent le clou

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Le dernier quart-temps a définitivement scellé le sort de la rencontre en faveur des Lions. Boissy (22 points) a enchaîné trois paniers à trois points, tandis que Haidara retrouvait lui aussi de la réussite à longue distance côté malien, sans parvenir à inverser la tendance. La physionomie du match s'est parfois tendue, avec des fautes antisportives sifflées contre Brancou Badio (meilleur marqueur avec 26 points) et Atoumane Diagne, mais l'avance sénégalaise n'a jamais été menacée.

Le tournant symbolique de la soirée est venu de l'entrée en jeu d'Amadou Wade, joueur de l'As Douanes qui honorait sa première sélection en équipe nationale A. Le jeune homme a immédiatement marqué sept points sous les acclamations du public de la Dakar Arena, portant même l'écart à 25 points (92-67) à deux minutes du buzzer final. Le Sénégal a ensuite géré tranquillement la fin de match pour s'imposer 97 à 71.

Une revanche synonyme de première place

Au-delà du simple résultat comptable, cette victoire a une signification particulière pour les Lions : le Mali les avait éliminés en demi-finale du dernier AfroBasket. Ce dimanche, l'équipe de Desagana Diop a donc pris sa revanche dans les meilleures conditions, devant son public.

Ce succès a également une portée décisive au classement. Combiné à la défaite surprise de la Côte d'Ivoire, il permet au Sénégal de reprendre la tête du groupe F à l'issue de cette quatrième fenêtre, que les Lions bouclent avec un bilan de deux victoires pour une défaite. Une position idéale à l'approche du sprint final, sachant qu'à l'issue de cette phase, les deux premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur troisième du continent obtiendront leur billet pour la Coupe du monde, portant à cinq le nombre de représentants africains qualifiés.

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