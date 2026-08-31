Congo-Kinshasa: Cérémonie de remise des projets d'assistance humanitaire d'urgence entre la Chine et le pays

La cérémonie de remise des projets d'assistance humanitaire d'urgence fournis par la Chine à la République démocratique du Congo s'est tenue le 26 août à Kinshasa. M. Zhao Bin, Ambassadeur de Chine en RDC, et Dr Samuel Roger Kamba, Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale de la RDC, ont assisté à la cérémonie et signé les certificats de remise relatifs aux trois projets d'assistance.

Zhao Bin a indiqué qu'à la suite de l'émergence de la présente épidémie d'Ebola, la Chine avait apporté dans les meilleurs délais un soutien matériel et financier. Elle a par ailleurs dépêché successivement trois missions d'experts médicaux en RDC pour contribuer à la lutte contre cette maladie. La partie chinoise souhaite oeuvrer aux côtés de la partie congolaise en vue du renforcement des mécanismes de coopération et de l'approfondissement de la coopération pragmatique notamment dans le domaine de la santé publique.

Selon Dr Kamba, la Chine constitue un partenaire important et prioritaire pour la RDC dans le secteur sanitaire. L'assistance chinoise, déjà déployée sur le front de la riposte contre l'Ebola, est arrivée à un moment crucial. La partie congolaise espère développer avec la Chine une coopération sanitaire à long terme et systématique.

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La troisième mission médicale chinoise d'experts de lutte contre l'Ebola a présenté ses travaux réalisés. Depuis juin, les experts chinois ont travaillé en étroite collaboration avec les services compétents congolais, les organismes de contrôle et de prévention des maladies ainsi que les organisations internationales. Ils ont procédé à la collecte des données, à l'évaluation des risques, à l'optimisation des procédures de dépistage de laboratoire et aux échanges d'expériences, tout en formulant des recommandations visant à améliorer les stratégies nationales de prévention et de riposte.

Lors de la cérémonie, la partie chinoise a également, à la demande de la Fondation caritative Jackie Chan de Beijing, fait don à la partie congolaise d'un lot de « kits de solidarité » destinés à soutenir les efforts de riposte épidémiologique sur le terrain.