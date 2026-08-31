Congo-Kinshasa: Campagne de Solidarité Nationale - Eve Bazaiba appelle à la mobilisation générale derrière la détermination du Gouvernement !

Le Gouvernement congolais a franchi une dimension importante dans sa stratégie de protection des congolais et de prise en charge des personnes vulnérables. Depuis la journée du jeudi 27 août 2026, en effet, le Président de 'a République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement officiel de la Campagne de solidarité nationale. Portée sur une dynamique permanente, cette campagne constitue un mécanisme structuré, proactif et durable de la réponse humanitaire et de l'assistance sociale sur l'ensemble du pays. Pour Eve Bazaiba Masudi, Ministre d'Etat aux Affaires sociales, cette initiative institutionnelle constitue non seulement un point de départ clair vers une cohésion véritablement retrouvée entre congolais, mais également un signal de rupture avec l'individualisme social.

Dans son allocution prononcée à l'occasion du lancement de ladite campagne, Eve Bazaiba a exprimé sa gratitude au Président de la République, Félix Tshisekedi, pour son leadership efficace et son engagement constant en faveur d'un Congo uni et solidaire face aux défis sécuritaires dans l'Est, tout en saluant la détermination de la Première Ministre Judith Suminwa à servir les populations avec vision et perspicacité.

A en croire la Ministre d'Etat Bazaiba, l'ambition ultime de la Campagne de solidarité nationale tient en une une trilogie essentielle qui guide l'action du Ministère des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale. il s'agit de redonner le sourire, apporter le réconfort et faire renaître l'espoir d'un lendemain meilleur « dans le coeur de chaque congolais qui se retrouve dans une situation de vulnérabilité » .

Pour assurer le succès de cette grande campagne, Eve Bazaiba assure avoir mis en place un dispositif rigoureux pour garantir une forte participation citoyenne et un climat de transparence. Le processus, qui sera strictement encadré par un comité de pilotage , prévoit la collecte des biens en nature et en espèces.

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« La solidarité est un devoir civique. En reconnaissance de cet engagement, le Ministère des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale procédera à la délivrance des certificats de "mérite citoyen" pour honorer les personnes physiques et morales qui se distingueront par leur générosité envers la patrie. Enfin, j'en appelle à la participation de tous. Que vous soyez opérateur économique, fonctionnaire, artisan, membre de la diaspora ou citoyen ordinaire chaque geste compte, chaque don sauve une vie. Mobilisons-nous ensemble pour que la trilogie du sourire, réconfort et de l'espoir ne soit plus un privilège, mais un droit inaliénable pour tous nos compatriotes et ceci de manière permanente", a-t-elle déclaré, dans son discours lors du lancement de la campagne de solidarité nationale.