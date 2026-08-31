Algérie: Réunion préparatoire de la prochaine rencontre des ministres de l'Energie des pays concernés de la capitale

30 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, a présidé, dimanche à Alger, une réunion consacrée aux travaux préparatoires de l'événement mondial prévu en Algérie autour du projet du Corridor Sud H2 (South H2 Corridor), a indiqué un communiqué du ministère.

Considérée comme l'un des projets d'infrastructures majeurs dans le domaine de l'hydrogène, cette initiative vise à transporter l'hydrogène vert produit en Algérie vers l'Allemagne, en passant par l'Italie et l'Autriche, renforçant ainsi l'intégration de l'Algérie au marché énergétique européen.

Cet événement devrait réunir les ministres de l'Energie des pays concernés par le projet, dans le cadre d'un partenariat stratégique destiné à développer un couloir de transport d'hydrogène vert depuis l'Algérie jusqu'au coeur de l'Europe.

Lors de la réunion, des présentations ont été faites sur les différents dossiers liés à la préparation de cet événement, à la suite desquelles le ministre a donné des instructions et des directives pour la poursuite des préparatifs.

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Par ailleurs, M. Adjal a présidé une autre réunion consacrée à l'examen de dossiers relatifs à la gestion et aux activités du secteur de l'énergie, en présence de plusieurs cadres dirigeants du ministère et de responsables du Commissariat à l'énergie atomique (COMENA).

Cette rencontre a permis d'examiner et d'évaluer plusieurs dossiers liés à la gestion du secteur, avant que le ministre ne donne ses orientations et directives à ce sujet, a conclu la même source.

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