Tunisie: Incendies à Jendouba - Le député Alaa Ghazouani dément la destruction totale d'habitations à Fernana

Répondant aux rumeurs qui circulent quant à la destruction des habitations suite à la vague d'incendies ayant secoué le nord-ouest, le député au Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) pour la circonscription de Fernana, apporte des clarifications cruciales. Tout en notant que la transparence et la précision des bilans de terrain s'imposent comme un impératif pour rassurer les populations et couper court aux rumeurs alarmistes, M. Ghazouani, a formellement démenti les allégations faisant état de la destruction totale de maisons résidentielles par les flammes.

Intervenant ce lundi 31 août 2026 sur les ondes de Jawhara FM, le député a indiqué que « si les dégâts matériels touchent des stocks agricoles et la périphérie de certains douars de Oued Ghrib, la mobilisation des secours a tout de même permis de sanctuariser les maisons et d'éviter toute perte humaine ».

Le parlementaire confirme également que la série de 8 incendies simultanés subis par les massifs forestiers de Jendouba est désormais intégralement maîtrisée, un succès opérationnel qu'il a imputé à la parfaite synergie logistique entre les brigades de la protection civile, les ingénieurs de la direction générale des forêts, les autorités préfectorales, mais aussi des comités de vigilance de la société civile et des habitants.

« L'inventaire technique des dommages matériels réalisé par les services de l'État met en évidence un impact localisé qui préserve les structures principales des villages », rassure-t-il. Et d'ajouter que « les destructions répertoriées se concentrent de manière exclusive sur les infrastructures logistiques du secteur agricole, touchant plusieurs hangars de stockage qui abritaient des réserves de paille, d'ensilage et de fourrage indispensables pour le bétail ».

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Le représentant du peuple précise par ailleurs que si les fronts de flammes ont effleuré les abords immédiats de certains groupements d'habitations traditionnelles au sein de la localité de "Oued Ghrib" et du "douar des Blaidia", aucune perte humaine n'a été enregistrée et aucune maison n'a été calcinée. « Les dommages se limitant à des altérations superficielles sur les clôtures et les haies périphériques des propriétés », précise-t-il.

Sur le front des investigations judiciaires et techniques destinées à déterminer l'origine du déclenchement du feu concomitant, la direction préfectorale maintient toutes les hypothèses de travail ouvertes. Le député souligne dans ce sens, que les causes varient structurellement d'un district à un autre. « Certaines lisières de feu résultant de la progression naturelle de foyers actifs transfrontaliers en provenance du territoire algérien », note-t-il.

Et d'ajouter que « pour le cas spécifique du grand incendie de Oued Ghrib, les premiers indices techniques s'orientent vers une origine accidentelle liée aux conditions aérologiques locales. Le sinistre a coïncidé avec de violentes rafales de vent qui ont provoqué la chute d'un poteau électrique haute tension, déclenchant un court-circuit au contact d'un maquis desséché par la canicule, une piste qui reste soumise à la validation définitive des laboratoires de la police scientifique », conclut-il.