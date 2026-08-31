Tunisie: JSO-EST (3-1) - Sacrée JS Omrane

Réalistes à souhait, les Omranais ont su gérer leur match. Deux contres rapides et un coup franc direct bien botté leur ont suffi pour venir à bout des Espérantistes.

Restant sur une défaite en match d'ouverture du championnat à Sakiet Eddaier, les Omranais ont abordé la rencontre d'hier face aux "Sang et Or" avec l'intention de faire une réaction. Les Espérantistes, eux, se sont déplacés au Zouiten avec la perspective de rester sur leur lancée après la victoire remportée au classico.

Cela dit, le coach "sang et or", Laurentiu Reghecampf, a pris des risques en chambardant sa défense avec l'alignement de trois axiaux : le revenant Hamza Jelassi à droite, le milieu défensif Jesús Castillo au centre et qui monte d'un cran en phase offensive et Raed Chikhaoui à gauche. Un choix risqué qui a coûté cher au technicien roumain qui n'a pas attendu longtemps pour le savoir. On jouait la 12' quand, servi en profondeur, Ouday Belhaj mène un contre rapide, dribble le revenant Hamza Jelassi, avant de loger la balle dans les filets d'un Amanallah Memmiche, impuissant.

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Après cette ouverture «matinale» du score, l'entraîneur de la JSO, Amine Béji, a joué la carte de la prudence en optant pour un classique, le bloc bas, à même de créer le surnombre dans leur surface de réparation, ce qui a réduit considérablement les espaces de manoeuvre aux attaquants "sang et or". Et quand l'occasion le permettait, on opérait un contre rapide.

Du côté espérantiste, on a tenté de revenir dans le match. A la 34', Moez Haj Ali s'infiltre en pleine surface de réparation adverse, dribble l'arrière droit adverse Bilel Mgannem avant de tirer, mais sa frappe frôle le montant droit.

Le même Moez Haj Mahmoud est revenu à la charge deux minutes plus tard. Il tente sa chance avec un tir à la limite des 16 mètres, légèrement au-dessus (36').

Puis, à la 41', sur un corner de Hamza Rafia, Raed Chikhaoui reprend de la tête, mais sans difficulté pour le portier omranais, Oussema Hanzouli. Ce fut la dernière tentative des "Sang et Or" de la première mi-temps.

Au début de la deuxième période de jeu, le contre rapide a constitué encore une fois l'arme fatale des locaux quand Mustapha Souisse se faufile sur la gauche avant de centrer pour Chiheb Zoghlami qui n'avait qu'à terminer le travail (48').

Ben Ali, une expulsion qui tue le match

A la 56', Laurentiu Reghecampf opère quatre changements simultanés, rééquilibrant la défense avec l'incorporation des arrières Mohamed Ben Ali et Nidhal Laifi, et en renforçant l'attaque avec de Florian Danho et Chiheb Jebali, sachant que Hazem Mastouri a fait son entrée à la mi-temps.

Sauf qu'à peine six minutes après, Mohamed Ben Ali commet une faute sur Mohamed Amine Ben Amor et se fait expulser (62'). Une expulsion qui chambarde les plans de Laurentiu Reghecampf, à même de tuer le match. Car à partir de cet instant que les locaux allaient imposer leur rythme, à même d'enfoncer le clou vers la fin de la rencontre lorsque Montassar Souissi triple la mise à la faveur d'un coup franc direct bien botté (87').

Deux minutes plus tard, Hazem Mastouri, servi sur un plateau par Abdramane Konaté, réduit le score d'une reprise de la tête (89'). Ce n'était pas suffisant pour revenir dans le match. C'était déjà trop tard !