Tunisie: Les pharmacies passent à l'horaire d'hiver à partir du 1er septembre

Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Tunisie a annoncé, ce lundi, les horaires d'ouverture et de fermeture des pharmacies de détail selon le régime de l'horaire d'hiver, qui entrera en vigueur le mardi 1er septembre et se poursuivra jusqu'au 31 mai 2027.

Selon un communiqué publié ce lundi par le Conseil, les pharmacies de catégorie « A » (service de jour) seront ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00, et de 15h00 à 19h30. Les pharmacies de garde de catégorie « A » assureront quant à elles un service continu de 8h30 à 19h30.

Les pharmacies de catégorie « B » (garde de nuit) assureront le service de 19h30 à 8h30 le lendemain matin, et ce, du lundi au vendredi.

Dans nos archives El Dar El Kbira : Une expérience authentique pour le mois de RamadanLe samedi, les horaires de travail pour les pharmacies de catégorie « A » seront de 8h30 à 13h00, tandis que les pharmacies de garde de catégorie « A » travailleront de 8h30 à 19h30, suivies par les pharmacies de catégorie « B » qui assureront la garde de nuit de 19h30 à 8h30.

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Concernant les dimanches et jours fériés, les pharmacies de garde de catégorie « A » assureront le service de 8h30 à 19h30, tandis que les pharmacies de catégorie « B » prendront le relais pour la garde de nuit de 19h30 à 8h30.