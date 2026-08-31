Tunisie: Secteur des assurances au pays - Hausse de 13 % du chiffre d'affaires au premier semestre 2026

31 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le secteur tunisien des assurances confirme sa dynamique positive au premier semestre 2026. Selon les derniers indicateurs de l'Comité Général des Assurances (CGA), le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance directe a progressé de 13 % pour s'établir à 2 529,2 millions de dinars, contre 2 237,5 millions de dinars à la même période en 2025.

Cette croissance s'explique notamment par l'élan de l'assurance-vie, dont les primes ont bondi de 19,4 % pour atteindre 774,2 millions de dinars, portant sa part de marché globale de 29 % à 30,6 %. De son côté, l'assurance non-vie a progressé de 10,4 % à 1 755 millions de dinars, bien que sa part dans le portefeuille global s'érode légèrement à 69,4 %.

L'automobile conserve la tête, la santé s'envole

L'assurance automobile demeure la principale branche du segment non-vie avec 943,1 millions de dinars de primes collectées à la fin juin 2026 (+9,3 %). L'assurance maladie affiche quant à elle une hausse remarquable de 16,9 %, atteignant 400 millions de dinars. Les autres branches enregistrent également des progressions : l'incendie s'élève à 190,9 millions (+5,1 %), le transport à 56,5 millions (+5,7 %) et l'agriculture à 8 millions de dinars (+7,6 %). Parallèlement, la réassurance nationale incarnée par Tunis Re voit son chiffre d'affaires croître de 2,2 % à 126,1 millions de dinars.

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Les indemnisations versées par les assureurs ont augmenté à un rythme supérieur à celui des encaissements. Les sinistres réglés ont grimpé de 15,6 % pour atteindre 1 202 millions de dinars. Cette hausse est particulièrement marquée dans la branche vie (+30,4 %, à 305,9 millions de dinars).

En non-vie, les prestations ont progressé de 11,3 % pour s'établir à 896,1 millions de dinars. Si les règlements liés à l'automobile progressent modérément (+5 % à 508,6 millions de dinars), les indemnités se sont envolées dans la santé (+16,4 % à 293,7 millions), l'incendie (+32,6 % à 47,9 millions), l'agriculture (+61,1 %) et le transport (+101,2 %, à 17,1 millions de dinars).

Près d'un million de sinistres déclarés

Les déclarations de sinistres franchissent la barre des 993 000 cas sur les six premiers mois de l'année (+4,1 %). Les sinistres automobiles ont connu une poussée de 18,8 % avec 195 005 cas recensés, tandis que les déclarations d'incendie ont augmenté de 31,1 % pour s'établir à 3 982 cas.

Sur le plan de la solidité financière, les actifs affectés à la couverture des provisions techniques de l'industrie ont progressé de 9,4 %, dépassant le seuil des 11,7 milliards de dinars au 30 juin 2026.

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