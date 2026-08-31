Tunisie: Rentrée scolaire - Le Centre national pédagogique injecte 15,5 millions de manuels et gèle les prix de vente

A deux semaines de la rentrée, l'ajustement logistique des stocks de manuels et la sécurisation des structures de distribution sont en phase de finalisation. A ce titre, Karim Daoud, délégué du Centre national pédagogique, dresse un bilan d'avancement positif en termes de préparatifs de la prochaine rentrée 2026-2027.

Invité ce lundi 31 août 2026 sur les antennes de la station Jawhara FM, l'administrateur délégué a fait le bilan quant au flux de production des manuels tout en confirmant de prime abord l'absence totale de modification ou de refonte des titres validés pour la présente session. Sur le front du pouvoir d'achat des ménages, le représentant du Centre national pédagogique valide aussi le gel complet de la grille tarifaire nationale, maintenant les prix de vente au public des manuels à leur niveau exact appliqué depuis l'année scolaire 2023-2024.

« Il s'agit d'une mesure de stabilité financière conçue pour protéger le budget des familles tunisiennes face aux pressions inflationnistes », précise l'intervenant. Il a confirmé une montée en puissance de l'outil de production sous l'effet des investissements technologiques de l'année précédente. Il a en outre indiqué que les services d'inspection comptabilisent la réception conforme de 93 % des titres programmés, la cellule d'impression interne de l'office ayant bouclé ses lignes de tirage avec succès.

« Ce rendement permet à l'imprimerie publique d'assumer désormais une quote-part de 20 % du volume national de fabrication, doublant sa capacité d'absorption historique qui stagnait entre 10 et 11 % lors des campagnes antérieures », note M. Daoud. « Pour saturer les marchés de détail et prémunir les circuits contre les ruptures de stocks accidentelles, explique-t-il encore, le plan de tirage a consolidé la fabrication de 14 millions d'unités de base, complétée par la constitution d'un stock de réserve stratégique de 1,5 million d'unités, élevant le volume de couverture global à 15,5 millions de manuels scolaires ».

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Dans nos archives L'unité de fabrication de fromages à Smâr : Une nouvelle initiative qui coïncide avec le mois de RamadanPour ce qui est de la répartition territoriale de ces flux d'ouvrages, l'intervenant indique qu'elle s'organise selon un calendrier de déploiement rigoureux. Et ce, pour desservir l'ensemble du réseau de distribution national. Il ajoute que le segment de l'enseignement primaire absorbe un volume de 12 millions de manuels, une liasse déclarée disponible à 100 % au sein des librairies privées et des comptoirs officiels.

« Les équipes logistiques confirment que les cadences de livraison ont permis d'approvisionner les 23 succursales régionales du pays à un taux d'avancement de 70 %, tandis que les statistiques de vente aux détaillants affichent déjà la liquidation de 65 % des stocks disponibles », note-t-il. Il précise toutefois que les légères tensions d'approvisionnement résiduelles se limitent à des disciplines spécifiques des cycles optionnels de l'enseignement secondaire et de l'enseignement préparatoire, « des manques en cours de traitement industriel dont la distribution terminale sera parachevée entre la fin de la semaine courante et le début de la semaine prochaine au plus tard », promet-t-il.