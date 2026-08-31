Tunisie: Extrait de naissance - Voici comment l'obtenir désormais à distance

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, ce lundi 31 août 2026, le lancement d'un nouveau service numérique permettant d'obtenir à distance un extrait de naissance, en partenariat avec le ministère des Technologies de la communication.

Cette nouvelle prestation s'inscrit dans le cadre des efforts visant à rapprocher les services administratifs des citoyens et à faciliter leurs démarches à distance.

Dans une vidéo explicative publiée sur sa page Facebook, le ministère de l'Intérieur précise que le service est accessible aux citoyens tunisiens. Il peut également être utilisé pour obtenir les extraits de naissance de leurs enfants mineurs, à condition que ceux-ci soient enregistrés sur la plateforme à distance.

Le service est accessible via la plateforme e-Bawaba, ou en scannant le QR code mis à disposition à cet effet.

Dans nos archives Alerte météo : fortes précipitations attendues à l'est, mer très agitéeCette nouvelle fonctionnalité vient ainsi renforcer la dématérialisation progressive de plusieurs démarches administratives, en permettant aux citoyens d'effectuer certaines procédures sans avoir à se déplacer auprès des services concernés.