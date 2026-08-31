Tunisie: Grand Tunis - Plus de 3 millions de litres d'eau minérale injectés quotidiennement pour approvisionner les grandes surfaces

Une réunion de travail tenue au siège de l'Office National del'Hydromraxisme et du Machinisme (ONTH) a abouti à un accord portant sur l'emballage de plus de 3 millions de litres d'eau minérale par jour sur une période de quatre jours. Ces volumes seront directement injectés dans les grandes et moyennes surfaces situées dans le Grand Tunis, en tenant compte de la capacité de production de chaque unité.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un programme spécifique annoncé le jeudi 27 août lors d'une réunion au siège du gouvernorat de Tunis. L'objectif est de mobiliser les quantités nécessaires d'eau conditionnée et de les distribuer prioritairement dans les enseignes de la grande distribution de la capitale, selon un communiqué publié par l'Office.

Présidée par la Directrice Générale de l'Office, la séance de travail du vendredi 28 août a réuni les représentants de la Chambre nationale des fabricants de boissons (branche eau conditionnée) affiliée à l'UTICA, les producteurs d'eau minérale, la directrice des affaires économiques du gouvernorat de Tunis, ainsi que des représentants du ministère du Commerce et des résponsables des grandes enseignes.

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Les producteurs ont été appelés à adhérer pleinement à ce programme exceptionnel en augmentant la part d'approvisionnement réservée aux grandes et moyennes surfaces, particulièrement prisées par les consommateurs en raison de leurs prix avantageux. Enfin, l'ensemble des unités de conditionnement a été invité à maintenir ce rythme soutenu de distribution pour garantir un approvisionnement régulier.