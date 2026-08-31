Tunisie: Alerte météo - Six gouvernorats concernés par des pluies cet après midi

Des cellules orageuses accompagnées de pluies, parfois abondantes, sont attendues à partir de l'après-midi de ce lundi 31 août 2026 dans plusieurs régions du pays, selon un bulletin de suivi publié par l'Institut national de la météorologie (INM).

Les premières perturbations concerneront les régions occidentales du Nord et du Centre, avant de s'étendre progressivement aux régions orientales.

Les pluies pourront être localement fortes dans les gouvernorats du Kef, de Siliana, de Kasserine, de Sidi Bouzid, de Kairouan et de Sfax, avec des quantités maximales comprises entre 20 et 40 millimètres.

L'INM prévoit également des chutes de grêle ainsi que des vents forts lors du passage des cellules orageuses. Les rafales pourront dépasser temporairement 80 km/h.

Des orages encore attendus mardi

La situation météorologique devrait rester instable dans les régions occidentales du pays. Des cellules orageuses accompagnées de pluies locales sont ainsi attendues dans ces zones au cours de l'après-midi du mardi 1er septembre 2026.

L'INM appelle à la vigilance lors du passage des cellules orageuses, notamment en raison des fortes rafales de vent et des précipitations parfois importantes.