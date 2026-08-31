Tunisie: Fin de la vague de chaleur au pays - Baisse progressive des températures dès cette semaine

31 Août 2026
La Presse (Tunis)

La canicule exceptionnelle qui s'est abattue sur la Tunisie touche à sa fin. Selon Amer Bahba, professeur agrégé de géographie et chercheur en climatologie et risques naturels, le pays enregistre un amorce de rafraîchissement avec une baisse graduelle des températures de 1 à 2 degrés par jour, loin des pics avoisinant les 50 °C observés en fin de semaine dernière.

Intervenant ce lundi sur la radio, le spécialiste a précisé que le thermomètre se stabilisera temporairement dans les quarantaines dans les régions intérieures et le Sud (notamment à Kairouan, Sidi Bouzid et Tozeur), tandis que la lourdeur restera sensible sur le littoral en raison d'un taux d'humidité élevé.

Un retour aux normales de saison attendu dès mercredi

La baisse deviendra nettement plus marquée à partir de mercredi, avec des températures repassant dans la trentaine sur l'ensemble du territoire, retrouvant ainsi des niveaux proches des normales de saison. Des nuits et matinées plus douces feront également leur retour dans les prochains jours.

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Sur le plan pluviométrique, des instabilités orageuses locales sont attendues chaque après-midi, touchant en particulier Kasserine, Sidi Bouzid, l'ouest de Kairouan, ainsi que Le Kef, Siliana et Zaghouan. Concernant les perspectives pour le mois à venir, les premiers modèles climatologiques ne prévoient pas de dépressions majeures durant la première décade de septembre, mais les probabilités de précipitations plus généralisées devraient augmenter au cours de la seconde moitié du mois.

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