Afrique: Une délégation britannique à Tunis pour renforcer la coopération avec les startups

Une délégation britannique de haut niveau est attendue à Tunis le jeudi 17 septembre 2026 dans le cadre d'une tournée régionale en Afrique du Nord. Cette visite vise à prospecter l'écosystème local de l'innovation et de l'entrepreneuriat tout en établissant un contact direct avec les acteurs clés du secteur.

Organisée à la résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis, la rencontre accueillera des entrepreneurs, des décideurs et des startups tunisiennes à fort potentiel. L'événement s'inscrit dans le cadre d'un atelier de formation dédié aux jeunes pousses, dispensé sous l'égide du Global Entrepreneur Programme (GEP), le programme mondial pour les entrepreneurs du gouvernement britannique, selon les informations transmises à la TAP par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

La délégation sera composée de spécialistes de l'investissement et du capital-risque, dont Hannah Williams, directrice d'investissement, Anthony William Catt, fondateur de la structure Ventures 54, et Eamonn Tuhami, responsable des partenariats pour le programme GEP en Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans nos archives Fatma Chiboub en visite à Skhira: Vers un développement renforcé de TIFART et du Groupe Chimique TunisienCette plateforme d'échange offrira une opportunité stratégique de mise en réseau pour les fondateurs et les entreprises tunisiennes désireux de s'implanter sur le marché britannique ou d'y développer leurs activités.

D'après la CONECT, cette initiative fait suite à la deuxième participation consécutive de la Tunisie à la London Tech Week en juin dernier. Elle traduit l'intérêt croissant des décideurs britanniques pour le renforcement des synergies et des opportunités de collaboration avec l'écosystème entrepreneurial tunisien.