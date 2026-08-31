Tunisie: Rentrée 2026-2027 - Le ministère de l'Éducation lance une application pour trouver les manuels scolaires en librairie

Le ministère de l'Éducation a officialisé ce lundi le lancement d'un nouveau service numérique destiné aux parents et aux élèves à l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027. Accessible via l'application mobile « Trouvez un livre » ainsi que sur le site du Centre national pédagogique (CNP), cette plateforme permet d'identifier instantanément les librairies disposant des ouvrages recherchés et de géolocaliser la plus proche. L'outil offre une recherche ciblée par gouvernorat et par délégation pour faciliter l'achat des fournitures et éviter les ruptures de stock locales, le ministère ayant intégré un QR Code au sein de son communiqué pour un accès direct sur smartphone.

Dans nos archives Avec beaucoup d'émotion : Tunisie Telecom honore ses retraités comme il se doit... Cette initiative s'inscrit dans un plan global d'approvisionnement du marché. Le CNP a confirmé l'impression de 314 titres scolaires tirés à environ 15,6 millions d'exemplaires. Dans le détail, cette production comprend 206 titres déclinés en 15,5 millions d'exemplaires pour les élèves, 93 titres tirés à 55 000 exemplaires pour les enseignants, ainsi que 15 titres spécifiques totalisant 26 200 exemplaires réservés aux enfants des Tunisiens résidant à l'étranger.