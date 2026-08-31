Tunisie: Jeux méditerranéens - Un quatrième sportif tunisien quitte la délégation sans y revenir

Un quatrième sportif tunisien aurait quitté le village méditerranéen sans regagner la délégation nationale, selon des informations rapportées ce lundi 31 août 2026 par la télévision nationale tunisienne Al Watania.

Il s'agit du gymnaste Ahmed Laabidi, membre de la sélection nationale de gymnastique, qui aurait quitté le village méditerranéen dimanche et ne serait pas revenu depuis.

Le sportif devait prendre part ce lundi aux qualifications de gymnastique artistique, à partir de 13h00. Son absence a toutefois été constatée alors qu'il devait rejoindre ses coéquipiers pour participer à la compétition.

Selon la télévision nationale, il pourrait avoir quitté le site pour une autre destination, voire pour un autre pays. Aucune confirmation officielle n'a toutefois été donnée à ce stade sur sa destination ou les circonstances exactes de son départ.

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Trois précédents au sein de la délégation

Ce nouveau cas intervient après la disparition de trois autres sportifs tunisiens lors de la même compétition.

La lutteuse Chahd Jeljel avait été la première à ne pas regagner la délégation, son absence ayant été signalée pendant les compétitions.

Un autre cas concerne le joueur de pétanque Mohamed Amine Saïdi, qui aurait disparu lors du voyage de retour de la délégation, au cours de son passage par l'aéroport de Rome.

Le troisième sportif cité est l'haltérophile Mohamed Amine Bouhejba, dont la disparition avait été signalée à l'aéroport de Rome avant le décollage.

Avec le cas d'Ahmed Laabidi, quatre sportifs tunisiens sont ainsi concernés par des départs de la délégation sans retour, selon les informations rapportées par la télévision nationale.

La répétition de ces départs soulève désormais des interrogations sur les motivations des sportifs concernés et sur les conditions entourant leur participation aux compétitions à l'étranger. Les autorités tunisiennes n'ont pas encore communiqué officiellement sur les raisons de ces départs ni sur les éventuelles mesures qui pourraient être prises.