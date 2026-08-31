Afrique: Algérie-Incendies - Le Président Abdelmadjid Tebboune veut instaurer la peine de mort pour les pyromanes

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, dimanche, de modifier, avant le 15 septembre, le Code pénal afin de réinstaurer la peine de mort, avec exécution, à l'encontre des individus impliqués dans les incendies volontaires.

Présidant au siège de la Présidence de la République, une réunion consacrée à la prise des mesures nécessaires à la prise en charge des conséquences et des effets des récents incendies ayant touché plusieurs wilayas de l'est et du centre du pays, en présence de hauts responsables militaires et civils, le président de la République a ordonné au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de modifier le Code pénal avant le 15 septembre, afin de réinstaurer la peine de mort, avec exécution, contre les individus impliqués dans des incendies volontaires, et ce après épuisement de toutes les voies de recours garanties par la loi.

Le président de la République a également mis l'accent sur l'impératif de soumettre, cette semaine, la modification du Code pénal concernant les individus impliqués dans des incendies volontaires au Gouvernement, avant d'être présentée à l'Assemblée populaire nationale (APN).

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« Celui qui pense que la loi ne sera pas appliquée doit savoir que la société et la justice lui demanderont des comptes », a averti le président de la République.

A cet égard, le président de la République a ordonné aux walis des wilayas concernées par les incendies de transmettre toutes les informations y afférentes aux services de sécurité, révélant qu'il a été procédé à l'arrestation d'un nombre d'individus impliqués dans le déclenchement de ces incendies, avant d'insister: « Quiconque pense que l'Algérie échouera se trompe, elle est connue pour ses sacrifices et nul ne peut la faire plier ».

« Il est anormal que des incendies se déclarent au même moment, comme ceux qui se sont déclenchés à une heure du matin pour se propager rapidement en l'absence de vent », a-t-il relevé, ajoutant: « Il est vrai que nous sommes éprouvés par la perte de nos concitoyennes et concitoyens, mais cela ne nous découragera pas ».

Concernant l'indemnisation des sinistrés, le président de la République a indiqué qu'il sera procédé à la mise en place de commissions chargées du recensement et de l'inventaire pour déterminer l'ampleur des dégâts et des pertes et en assurer le suivi, ordonnant à ce propos de « redoubler d'efforts et de mobiliser tous les moyens nécessaires, au niveau de tous les secteurs, afin de garantir le bon déroulement de l'évaluation des pertes ».

Et de souligner que le travail se poursuit au niveau du ministère des Finances pour fixer l'ensemble des modalités relatives à la formule d'indemnisations qui seront accordées aux victimes de ces incendies, s'engageant à ce qu'ils soient indemnisés pour tout ce qu'ils ont perdu lors de ces incendies, quelle que soit la nature des pertes.

Le président de la République a également enjoint au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire de prendre toutes les mesures nécessaires, en coordination avec les walis, afin d'entamer immédiatement l'opération de relogement des sinistrés, pour permettre un retour à la vie normale dans les meilleurs délais.

Dans nos archives Cinq nouveaux-nés morts de froid dans la bande de GazaDans ce même sillage, le président de la République a ordonné de mener, par des experts, des études spécifiques sur les normes de réalisation des logements dans les zones forestières, afin de protéger les citoyens contre les incendies susceptibles de s'y déclarer.

« Au plus tard samedi prochain, la réparation des réseaux d'eau potable, de gaz et d'électricité, ainsi que du réseau de télécommunications, sera prise en charge, afin de garantir le retour des citoyens à leurs logements en tout confort et sécurité », a-t-il insisté.

Le président de la République a souligné que « l'enjeu est désormais de faire face à tous ceux qui tentent d'affaiblir l'Algérie et de porter atteinte à son unité », assurant que l'Algérie est capable de surmonter toutes les épreuves et les circonstances.