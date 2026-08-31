Afrique: Echanger son permis tunisien contre un permis français - Les étapes à suivre

L'échange d'un permis de conduire tunisien contre un titre français reste possible pour l'ensemble des catégories en 2026, la Tunisie figurant toujours sur la liste officielle de réciprocité. L'Agence consulaire de Tunisie à Lille précise que la procédure s'effectue en ligne via la plateforme France Titres (ANTS) et doit être engagée dans l'année suivant l'établissement de la résidence habituelle en France, à l'exception des étudiants qui conservent le droit de conduire avec leur titre d'origine durant leurs études.

Dans nos archives Néphrologie, dialyse, biologie : 3,8 millions de dinars pour moderniser les services de santé à Ksar HelalLa démarche exige un permis original physique valide et la justification du maintien des droits de conduire en Tunisie.

Le dossier requiert un justificatif d'identité et de séjour, un justificatif de domicile de moins de 6 mois, une photo-signature numérique, une traduction assermentée des pièces non francophones et une attestation d'authenticité de moins de 6 mois délivrée par l'Agence technique des transports terrestres (ATTT), disponible auprès des consulats tunisiens. Depuis le 12 mai 2026, la délivrance du permis français est soumise à un droit de timbre de 40 euros.