Tunisie: Inscription universitaire 2026-2027 - La Poste Tunisienne met gratuitement à disposition des étudiants des portefeuilles numériques

La Poste Tunisienne a mis gratuitement à la disposition de tous les étudiants des portefeuilles numériques dans ses bureaux de poste, afin de leur permettre de régler à distance leurs frais d'inscription universitaire pour l'année 2026-2027, selon un communiqué publié ce lundi.

Ces portefeuilles numériques (Wallets e-Dinar) constituent un moyen de paiement sécurisé et simple d'utilisation pour le règlement des frais d'inscription universitaire, sans aucun frais supplémentaire, dans le but de faciliter le processus d'inscription à distance, d'après La Poste Tunisienne.

Dans nos archives Relations virtuelles et engagement : De faux profils à la cage doréeLa Poste Tunisienne a également indiqué que les étudiants peuvent effectuer le paiement à distance de leurs frais d'inscription pour l'année universitaire 2026-2027 auprès de leurs établissements grâce aux cartes de paiement électronique e-Dinar Jeune, e-Dinar Smart, e-Dinar Corporate et e-Dinar Postier, ainsi qu'avec les cartes Carte Salaire et Visa Electron.

En outre, La Poste Tunisienne met à la disposition des étudiants son centre d'appel au 1828 (service n° 2) pour les assister, répondre à leurs questions et leur fournir toutes les clarifications nécessaires concernant l'inscription universitaire à distance pour l'année 2026-2027.