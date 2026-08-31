Tunisie: La municipalité de Sousse achève la première phase du plan de sauvegarde de la médina

Dans le cadre du Projet de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la médina de Sousse, la municipalité vient de franchir une étape décisive. Elle a officialisé la finalisation de la première phase de ce chantier ambitieux, consacrée à l'inventaire exhaustif des unités immobilières et des bâtiments au coeur du tissu historique.

Ce projet vise à préserver l'identité architecturale et urbanistique authentique de la médina, tout en valorisant le patrimoine historique de la ville. L'objectif est également d'encadrer les futures interventions urbaines pour garantir un équilibre durable entre protection du patrimoine et développement, améliorant ainsi directement le cadre de vie des habitants.

Dans nos archives La "Dakhla du Bac Sport" fait 11 blessés parmi les élèves à ChebbaAfin de consolider ces résultats, la municipalité de Sousse invite les propriétaires et les résidents de la médina à vérifier et mettre à jour les informations relatives à leurs biens -- notamment la vocation de l'immeuble et son hauteur.

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Les autorités locales rappellent que la précision des données fournies constitue le socle indispensable d'un plan réaliste. En évitant le recours à des informations obsolètes, chaque contribution citoyenne permettra d'adapter les futures règles de protection aux réalités du terrain et d'assurer un avenir pérenne à ce joyau patrimonial.