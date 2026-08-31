Sénégal: Le gouvernement autorise de nouveau les importations d'oignon

31 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère de l'Industrie et du Commerce déclare avoir levé, lundi 31 août, la mesure portant gel des importations d'oignon.

"La mesure de gel des importations d'oignon est officiellement levée ce lundi 31 août 2026", annonce un communiqué de son secrétaire général, Seydina Ababacar Ndiaye.

"Cette décision survient après une période de régulation en vigueur depuis le 16 janvier 2026, qui a permis de privilégier l'écoulement de la production nationale et de garantir la protection des débouchés des petits producteurs locaux", ajoute M. Ndiaye.

Il explique que l"'objectif principal" de cette mesure prise en raison de la disponibilité de la production locale d'oignon est de "garantir un approvisionnement régulier et adéquat du marché intérieur, tout en assurant une stabilité des prix pour les consommateurs".

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"Le ministère de l'Industrie et du Commerce invite les importateurs concernés à se rapprocher de l'Agence de régulation des marchés (ARM) et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre de cette mesure", lit-on dans le communiqué.

Seydina Ababacar Ndiaye appelle les commerçants à faire preuve de "professionnalisme", de "sens des responsabilités" et de "respect scrupuleux" de la décision du département ministériel.

Des autorisations d'importation d'oignon peuvent être accordées aux commerçants jusqu'au 31 décembre prochain, signale-t-il dans une lettre circulaire adressée aux directeurs généraux des douanes et du commerce intérieur au nom du ministre de l'Industrie et du Commerce.

D'après Seydina Ababacar Ndiaye, l'ARM et l'Interprofession oignon du Sénégal ont été associées à ces décisions.

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