Afrique: L'UA salue la contribution des peuples d'ascendance africaine au progrès du monde

Dakar — L'Union africaine (UA), par la voix du président de sa Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a salué lundi les "remarquables contributions" des peuples d'ascendance africaine au progrès des sociétés à travers le monde, répétant que l'Afrique demeurait inséparable de sa diaspora.

"Je rends hommage aux remarquables contributions des peuples d'ascendance africaine à la croissance, à la culture et au progrès à travers le monde", a notamment indiqué M. Youssouf.

Dans une déclaration rendue publique à l'occasion de la célébration, ce lundi, de la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, le président de la Commission de l'UA souligne que l'avenir de l'Afrique et de sa diaspora doit être lié de la même manière que leur histoire les rend inséparables.

La Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, célébrée le 31 août de chaque année, a été instituée en 2020 par les Nations unies.

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Elle a pour objectif de rendre hommage aux contributions des personnes d'ascendance africaine au développement des sociétés et de rappeler que le racisme et les inégalités structurelles héritées de l'esclavage et de la colonisation restent des réalités mesurables sur les continents.

"Cette Journée célèbre les liens profonds qui lient l'Afrique à ses diasporas et nous rappelle que, à travers les continents et les générations, les Africains et les personnes de descente africaine appartiennent à une seule famille, unies par une histoire partagée et par l'ambition de construire un avenir commun", a indiqué Mahmoud Ali Youssouf.

Il a réaffirmé l'engagement de l'UA à combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et toutes les formes d'intolérance.

"Cette détermination est reflétée, en particulier, dans la Décennie de la justice de l'Union africaine pour les peuples de descente africaine et les communautés de descente africaines à travers le monde", a-t-il fait valoir, rappelant que l'UA reconnaît sa diaspora comme une partie intégrante de la famille africaine et un partenaire essentiel dans l'application de l'Agenda 2063.