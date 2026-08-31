Sénégal: Kédougou - La banque de sang du centre de santé dans un état de 'délabrement très avancé' (Responsable)

Le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire (CDS) de Kédougou (sud), Abdoulaye Barro, a plaidé pour la réfection du bâtiment abritant la banque de sang du centre de santé de cette région du sud-est du Sénégal, pointant l'état de délabrement "très avancé" de cet édifice dont les occupent se trouvent "dans une insécurité totale".

La banque de sang de Kédougou, dont la construction a été financée par l'Etat du Sénégal avec l'appui de la Banque mondiale, a été inaugurée en novembre 2008 par Mme Viviane Wade, ancienne Première dame du Sénégal à l'époque.

Le bâtiment se trouve désormais "dans un état de délabrement très avancé", a fait constater le secrétaire

Exécutif du comité de développement sanitaire (CDS) de Kédougou à un reporter de l'APS.

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"Vous avez vu toutes les pièces du bâtiment sont fissurées", a-t-il ajouté à l'endroit de ce reporter qui s'est déplacé sur le site abritant ce bâtiment pour constater la dégradation de l'édifice.

Les murs du laboratoire et les pièces de prélèvement risquent de s'effondrer en pleine saison des pluies, a alerté le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire de Kédougou.

"C'est une situation très préoccupante qui sévit au niveau du laboratoire du centre de santé de Kédougou. Nous avons vraiment peur et nous craignons le pire aujourd'hui parce que les murs sont très fragiles et sont complément en ruine", a-t-il alerté.

Abdoulaye Barro a évoqué de "très nombreuses" difficultés dans le fonctionnement de l'établissement.

"Nous ne pouvons observer totalement un temps d'arrêt des activités médicales parce qu'il y a une pénurie de sang dans toute la région, et les malades sont nombreux en cette période hivernale", a-t-il ajouté, en remerciant le personnel de santé qui travaille dans des "conditions extrêmement difficiles et d'insécurité totale".

Il a appelé les autorités étatiques, les partenaires et toutes les personnes de bonne volonté à l'action pour réfectionner le bâtiment de la banque de sang du centre de santé de Kédougou.

"Nous alertons toutes les autorités, qu'elles viennent vraiment nous aider pour réfectionner le laboratoire parce que toutes les analyses se font au niveau de cette banque de sang de Kédougou", a-t-il exhorté.