Afrique: Kolda abrite un forum de la Fraternité mancagne, à partir de mardi

Kolda — La ville de Kolda (sud) va abriter un forum de la Fraternité des Mancagnes de la Guinée-Bissau, du Sénégal et de la Gambie, à partir de mardi, une rencontre axée sur le dialogue entre culture traditionnelle et foi chrétienne, à laquelle sont attendus une centaine de religieux et religieuses de cette communauté.

En prélude de cet événement réunissant les membres de la communauté mancagne de ces trois pays, l'abbé Franck Katiew, prêtre au diocèse de Kolda et coordinateur du forum, a précisé que les échanges porteront principalement sur les enjeux du mariage dans la tradition mankagne et le christianisme.

"L'objectif est de permettre aux Mankagnes chrétiens de vivre pleinement leur foi en puisant dans la mine de la tradition mankagne", a déclaré l'abbé Katiew dans un entretien avec l'APS.

Le religieux a souligné la nécessité de questionner l'impact du matérialisme moderne sur des coutumes et pratiques comme le mariage traditionnel, de plus en plus perçu comme onéreux.

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Selon l'abbé Katiew, les recherches menées par la Fraternité des Mancagnes indiquent qu'à l'origine, la dot établie par la tradition mankagne n'était pas chère et représentait même un mécanisme de solidarité et de stabilité pour le couple.

"Nous voulons étudier cette tradition, voir ses limites et comprendre comment l'Évangile vient éclairer tout cela pour le bénéfice de tous", a affirmé l'abbé Katiew, invoquant "une démarche d'ouverture, mais d'abord d'enracinement" dans les valeurs culturelles.

Le programme du forum inclut, en plus d'une cérémonie officielle d'ouverture, des conférences-débats, un déplacement à Sédhiou, une assemblée générale, ainsi qu'une messe de clôture à la cathédrale de Kolda, suivie d'une soirée culturelle prévue jeudi dans la capitale du Fouladou.