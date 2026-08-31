Sénégal: Kaolack - Le projet 'Daara Atelier' présenté au khalife général de la Fayda Tidjania

Kaolack — Le projet "Daara Atelier", dont l'ambition est de former quelque 15.000 talibés à l'horizon 2029, a été présenté lundi au khalife général de la Fayda Tidjania, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass, par le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb.

Le guide religieux a mis à la disposition du ministère un terrain d'un hectare et demi pour abriter le complexe de formation à Kaolack (centre).

"Une fois que le complexe sera terminé, nous comptons former au minimum entre 500 et 600 talibés par année", a déclaré Idrissa Samb, précisant que l'État ambitionne de former, dans le cadre de ce projet, au moins 15.000 talibés à l'horizon 2029.

Le projet vise à permettre aux apprenants des "daaras" (écoles coraniques) d'acquérir, en parallèle de leur formation religieuse, des compétences dans des métiers favorisant leur insertion professionnelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Kaolack, quatre filières ont été retenues, à savoir le froid et la climatisation, la menuiserie métallique, l'aviculture et la transformation agroalimentaire.

Selon le ministre Idrissa Samb, ces métiers sont porteurs et tiennent compte des potentialités du terroir.

Il a signalé que le projet "Daara Atelier" est actuellement en phase test et sera d'abord mis en oeuvre dans les principaux foyers religieux avant son extension à l'ensemble du territoire national.

Il a réaffirmé l'engagement des pouvoirs publics à soutenir et accompagner les foyers religieux, tout en sollicitant des prières pour la réussite du projet, la paix et la cohésion nationale.

Le khalife général de la Fayda Tidjania a salué, de son côté, la mobilisation des pouvoirs publics dans l'organisation des événements religieux, notamment le Mawlid, avant de formuler des prières pour les plus hautes autorités du pays.