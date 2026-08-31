Sénégal: Les populations du Fogny invitées à accompagner le projet de construction du centre de santé de Sindian

Sindian (Bignona) — Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a invité les populations du Fogny à accompagner le projet de construction du centre de santé de Sindian, une localité du département de Bignona (sud).

"En échangeant avec des maires, imams et chefs de village du Fogny, je leur ai dit que le président de la République n'a pas oublié cette zone du département de Bignona. J'ai fait savoir à toutes ces personnes que le poste de santé de Sindian a fait déjà l'objet d'un arrêté ministériel. J'invite toute la population du Fogny à accompagner l'Etat pour la construction du centre de santé de Sindian", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait dimanche au terme d'une tournée à Sindian, en présence des autorités administratives, des maires et de plusieurs notables de cette zone.

Pour la réussite du projet de construction du centre de santé de Sindian, le ministre a annoncé qu'un concert national sera organisé par l'artiste Kabi pour lever des fonds, visant à soutenir l'Etat pour le démarrage des travaux.

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Il a appelé les fils du Fogny à "faire preuve de sacerdoce" en appuyant "fortement cette initiative", soulignant que le centre de santé de Sindian est un projet très attendu par les populations locales.

"J'ai aussi reçu des doléances de la part des imams et chefs de village compilées à travers des mémorandums que je vais transmettre au chef de l'Etat. Mais j'ai pu en donner des réponses au nom du gouvernement", car pour la plupart, "les solutions étaient déjà là et j'ai senti qu'il y avait un besoin de communication institutionnelle", a soutenu M. Diémé.

Sur un autre volet, le ministre a rendu un hommage aux Forces de défense et de sécurité, saluant le travail que l'armée a abattu pour le retour de la stabilité en Casamance.

Yankhoba Diémé avoir choisi le nord Sindian, un endroit symbolique de la crise casamançaise, pour dire aux éléments des FDS qu'ils ont le soutien du chef suprême des armées et celui du ministre des Forces armées.

Le ministre avait entamé une tournée de plusieurs jours dans la région de Ziguinchor, pour rencontrer des chefs religieux, des rois et des chefs de village et leur transmettre "un message" du président de République.