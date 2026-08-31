Ethiopie: La Thaïlande soutient les efforts du pays pour obtenir un accès à la mer et appelle à la compréhension régionale

Addis Ababa — « L'accès de l'Éthiopie à la mer est une revendication légitime qui nécessite la compréhension de ses voisins », a déclaré Sihasak Phuangketkeow, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande.

M. Phuangketkeow, qui effectuait une visite officielle en Éthiopie, s'est entretenu avec l'ENA sur un large éventail de sujets, notamment la revendication de l'Éthiopie concernant un port maritime souverain sur la mer Rouge.

Les ports en eau profonde sont importants pour le commerce et pour les investissements, a fait remarquer le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, ajoutant que l'accès à la mer de l'Éthiopie est donc une revendication légitime qui nécessite la compréhension de ses voisins.

Ses remarques interviennent à un moment où l'Éthiopie cherche activement à accéder à la mer Rouge, compte tenu de sa situation géographique, historique et économique.

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Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné à plusieurs reprises que la quête d'un accès à la mer de l'Éthiopie est pacifique, mais que son statut actuel de « prisonnière géographique » ne pourra plus perdurer.

Le Premier ministre a expliqué que la volonté de l'Éthiopie d'accéder à la mer Rouge est une aspiration nationale attendue depuis trop longtemps.

« Une population de plus de 130 millions d'habitants ne peut pas rester enclavée. La génération actuelle ne léguera pas à la postérité une nation géographiquement emprisonnée », a-t-il souligné.

La proximité géographique du pays avec la mer Rouge, ainsi que ses liens historiques avec les ports de la région, sont restés au coeur de son argumentation en faveur de l'obtention d'un débouché maritime durable.

Le Premier ministre a rappelé que l'Éthiopie administrait historiquement les ports de Massawa et d'Assab et disposait de capacités navales avant la séparation de l'Érythrée.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères thaïlandais, Phuangketkeow, a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie partageait des intérêts communs et la prospérité avec son voisin.

Il a ajouté qu'il existait des moyens de dialoguer avec les dirigeants et les décideurs politiques afin d'étudier les modalités d'un accord permettant à l'Éthiopie d'avoir accès aux installations portuaires.

Il a en outre ajouté : « Je suis convaincu que si nous discutons de manière très franche et constructive, sans aucune animosité, cela constituera un réel progrès. Les pays doivent apprendre à dépasser les conflits. »

M. Phuangketkeow a également replacé les aspirations de l'Éthiopie dans le cadre d'un appel plus large en faveur d'une coopération renforcée entre les pays en développement.

Selon lui, « bon nombre des conflits auxquels nous sommes confrontés ne sont pas des conflits que nous avons créés. Ce sont des conflits créés par les grandes puissances. Nous devons donc être capables de rassembler ceux qui partagent nos convictions. Nous devons nous unir pour préserver le système international fondé sur des règles, pour maintenir la coopération internationale. Vous savez, c'est dans notre intérêt. C'est la seule voie à suivre ».

Il a en outre souligné que les pays du Sud devaient collaborer plus efficacement pour défendre leurs intérêts et se voir accorder davantage de poids au sein du système international.

« Eh bien, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que nous, les pays du Sud, nous, les pays en développement, fassions entendre notre voix et la fassions entendre plus fort ces derniers temps », a insisté M. Phuangketkeow.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères a déclaré que de nombreux conflits touchant les pays en développement sont façonnés par les intérêts des grandes puissances et a appelé à une plus grande solidarité entre les nations partageant les mêmes valeurs afin de préserver la coopération internationale et un système international fondé sur des règles.

Soulignant une vision diplomatique plus large axée sur la croissance mutuelle, il a déclaré que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie pourrait être transformée, passant d'une source potentielle de tensions géopolitiques à une opportunité de coopération régionale, d'intégration économique plus poussée et de prospérité partagée.