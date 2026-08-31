Ethiopie: Les visiteurs saluent la modernisation rapide d'Addis-Abeba et les aménagements urbains

Addis Ababa — Les visiteurs africains ont fait part de leur admiration pour les infrastructures de la ville, son paysage urbain moderne et son accueil chaleureux, affirmant que leur expérience avait largement dépassé leurs attentes.

Les visiteurs se trouvaient dans la capitale éthiopienne du 25 au 28 août dans le cadre du Programme continental de renforcement des capacités des jeunes sur les instruments relatifs aux valeurs communes de l'Union africaine.

Pour beaucoup, cet événement a été l'occasion de découvrir l'Éthiopie par eux-mêmes et de comparer les perceptions courantes à l'étranger avec la réalité sur le terrain.

Ekejiuba Daberechi, un participant nigérian qui se rendait pour la première fois à Addis-Abeba, s'est dit particulièrement impressionné par l'hospitalité et la chaleur humaine des habitants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ce qui m'intéresse, c'est la chaleur humaine des gens. Ce sont des personnes formidables, et je suis très heureux d'avoir pu nouer des liens avec elles », a-t-il déclaré.

Il a également salué les infrastructures de la ville, en particulier celles qu'il a pu observer lors de son trajet depuis l'aéroport international de Bole.

« Certaines des infrastructures que nous avons croisées en venant de l'aéroport m'ont vraiment impressionné. Addis-Abeba se porte plutôt bien, et j'en suis très heureux », a déclaré M. Ekejiuba.

Il a expliqué qu'il n'avait que peu d'attentes avant son arrivée en Éthiopie, car il s'agissait de sa première visite en Afrique de l'Est.

« Comme c'est la première fois que je me rends en Afrique de l'Est en tant que sous-région, je n'avais aucune attente particulière, mais j'avais hâte de découvrir Addis-Abeba sous toutes ses facettes, et j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu », a-t-il déclaré.

M. Ekejiuba a estimé que la ville pouvait servir d'exemple du développement urbain en cours en Afrique et offrir aux jeunes Africains l'occasion d'échanger leurs expériences et de contribuer à la croissance du continent.

« Nous pouvons constater par nous-mêmes comment d'autres régions du continent se développent, et nous voyons également comment nous pouvons contribuer à cette croissance ; nous pouvons tous travailler ensemble, unis, pour faire progresser le continent dans son ensemble », a-t-il déclaré.

Engelbert Suh, un touriste camerounais qui visitait lui aussi Addis-Abeba pour la première fois, a déclaré que les infrastructures de la ville avaient remis en question certaines des idées reçues sur l'Éthiopie qu'il avait entendues pendant son enfance.

Il a expliqué que sa perception antérieure de l'Éthiopie avait été façonnée par des informations présentant le pays principalement sous l'angle de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Cependant, son expérience à Addis-Abeba lui a donné une image bien différente.

Il a déclaré que les routes, les bâtiments et l'environnement urbain en général de la ville avaient particulièrement retenu son attention.

« Quand j'ai découvert la réalité de l'Éthiopie, j'ai eu envie d'y retourner et d'encourager davantage de personnes à venir dans ce pays, en particulier à Addis-Abeba. Parce que c'est un endroit agréable, et c'est un bel endroit », a déclaré M. Suh.

Les impressions des visiteurs interviennent alors qu'Addis-Abeba connaît des changements majeurs dans le cadre de l'« Initiative de développement des corridors » de la ville.

Lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed en 2024, cette initiative est un programme de rénovation urbaine à grande échelle visant à transformer les routes, les réseaux de transport, les espaces publics et d'autres infrastructures urbaines dans toute la capitale.

Ce projet a permis la création de routes récemment asphaltées, de voies piétonnes, de pistes cyclables, de pistes de course et d'aménagements destinés à faciliter les déplacements et à améliorer l'accessibilité dans toute la ville.

L'initiative a également intégré des passages piétons souterrains modernes, des gares routières et des stations de taxis, des équipements de loisirs, des aires de jeux pour enfants, des places publiques, des espaces verts et des parcs.

Des infrastructures de drainage améliorées ont également été intégrées aux projets afin de renforcer la gestion des inondations et d'améliorer la résilience de la ville en cas de fortes pluies.

La transformation en cours a contribué à créer un environnement urbain plus dynamique, tout en offrant aux visiteurs une perspective différente sur Addis-Abeba et l'Éthiopie.

Pour les jeunes participants africains, cette expérience a représenté bien plus qu'une simple occasion de découvrir la capitale. Elle leur a également permis de remettre en question leurs perceptions, de découvrir des expériences communes et de réfléchir à la manière dont les pays africains peuvent apprendre les uns des autres dans le cadre de leur développement urbain et de l'intégration continentale.