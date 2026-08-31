Congo-Kinshasa: Jared Phanzu renforce l'engagement citoyen pour le développement durable de Bandalungwa !

Jared Phanzu, Député Provincial de Kinshasa a parrainé le premier colloque de la notabilité de Bandalungwa. C'est dans ce cadre précis qu'il a échangé avec les forces vives de cette commune sur les défis et perspectives de son développement, le vendredi 29 août 2026 dans la salle polyvalente de la paroisse Saint Michel.

Réunis autour du thème « Responsabilité collective et engagement citoyen : quels défis et quelles perspectives pour le développement de Bandalungwa ? », chefs des rues et quartiers, notables, conseillers communaux, représentants religieux, artistes et jeunes ont pris part aux échanges.

Le Député Provincial a présenté son bilan parlementaire, notamment ses initiatives législatives, ses actions de contrôle de l'Exécutif provincial et ses démarches en faveur de la commune de Bandalungwa.

Les discussions ont porté sur l'assainissement, les infrastructures, la sécurité, la gouvernance communale et les enjeux socio-culturels.

A l'issue du colloque, un cahier des charges a été adopté. Il servira de feuille de route pour poursuivre les actions législatives, les interpellations des autorités provinciales et les initiatives de terrain en faveur de Bandalungwa.