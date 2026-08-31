Congo-Kinshasa: Aménagement du Territoire - Jean-Lucien Bussa interdit l'occupation des emprises des Rocades au pays !

31 Août 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Le message porte une dimension de clarté profonde: plus rien ne sera comme avant. A Kinshasa, le Gouvernement central décide d'accélérer ses efforts pour imposer le respect de l'espace public et consacrer une transformation urbaine durable.

En première ligne de cette approche ambitieuse, Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre de l'Aménagement du Territoire, vient d'engager un élan de changement avec un Arrêté ministériel interdisant formellement l'occupation des emprises des rocades Sud-est et Sud-ouest, actuellement en cours de construction.

Par son Arrêté n'010-CAB-MINAT-2026 du 29 juin 2026, le Ministre Jean-Lucien Bussa entend sécuriser fortement le projet dédié à la construction des rocades Sud-est et Sud-ouest, qui forment, précise-t-il, une vaste ceinture périphérique sur un linéaire d'environ 73km notamment entre les communes de Mont-Ngafula, Ngaliema, Kimbanseke et Ndjili. Il envisage surtout d'étouffer en profondeur les occupations non encadrées des espaces qui, si souvent, freinent

le désengorgement de la capitale et renforcent la précarité au moment des catastrophes naturelles.

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Cette mesure constitue en même temps une mise en garde sévère à l'endroit des vendeurs sans qualité et aux constructeurs illégaux. « Ne jetez pas votre argent par les fenêtres » avertit le Ministère de l'Aménagement du Territoire, qui, visiblement, écarte l'idée de compter sur la bonne foi des indociles. « Toute occupation sur ces emprises entraînera la démolition immédiate de vos biens sans aucun préavis et sans aucune indemnisation » prévient le Gouvernement.

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