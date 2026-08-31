Ile Maurice: Kenny Raya - «On avait besoin d'un espace à nous pour promouvoir la musique live»

interview

Live N Direk Lespas Kiltirel ouvre la première phase de son projet avec le concert d'OSB Crew le samedi 5 septembre. Après un premier essai en 2020, la boîte de production concrétise ses ambitions pour une grande ouverture en 2027. Kenny Raya, directeur de Live N Direk Entertainment, raconte le parcours menant à cette réalisation culturelle.

Live N Direk Lespas Kiltirel est en phase d'ouverture. Parlez-nous de ce projet ?

On a commencé ce projet en 2011. Il y a eu des années de complications administratives sous l'ancien régime. Le projet a été mis en arrêt forcé et en 2023, on a continué les travaux. On a organisé un concert en 2020, un événement avec l'artiste international Rude Boy. Mais des contraintes au niveau de la pollution sonore nous ont obligés à revoir le projet, pour aménager le lieu différemment. Lespas Kiltirel comprend aujourd'hui deux espaces : en indoor d'une capacité d'environ 600 personnes et en outdoor qui peut contenir 1 500 personnes. L'idée est de finir la phase finale en 2027.

Comment est venue cette envie d'avoir un espace culturel ?

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Pour éviter toutes les contraintes administratives pour organiser les concerts à Maurice depuis 2009-2010, on a commencé à réfléchir sur une option de trouver un espace pour nous. Live N Direk s'est construit une belle réputation au niveau des concerts locaux et internationaux, surtout avec le festival Reggae Donn Sa. Souvent, le manque de lieu nous obligeait à annuler des concerts d'artistes internationaux. Pour réserver un stade de football, il fallait s'aligner sur le calendrier sportif et quand il y avait des clashs au niveau des dates, on devait annuler le concert. C'est en notant ces facteurs externes qui entravent notre production que Lespas Kiltirel a pris forme. Surtout qu'à cette époque, on avait plein de sollicitations de tourneurs et de managers d'artistes internationaux qui voulaient se produire à Maurice. On continue à avoir des sollicitations d'artistes régionaux et internationaux.

Comment se passe la préparation pour l'ouverture de Lespas Kiltirel ?

On avance pas à pas. Dans la phase une, on est à 75 % des travaux. On est opérationnel pour accueillir les artistes et le public pour le concert du 5 septembre. Le contexte actuel nous oblige à faire les choses étape par étape, car on ne doit compter que sur nos ressources. C'est un vrai parcours de combattant pour trouver des aides financières pour terminer ce chantier. Du coup, on fait les choses selon nos capacités. Le concert d'OSB Crew sera l'occasion de donner un aperçu des possibilités qu'offre Lespas Kiltirel.

Cet espace vient-il combler un manque d'infrastructure pour les événements «outdoor» ?

En tant qu'organisateur de concerts locaux, régionaux et internationaux, il est important pour nous d'avoir un espace à nous, dans le contexte où les stades et les salles de concerts coûtent cher. Lespas Kiltirel est une alternative pour les organisateurs de concerts. Notre pays manque d'espace dédié et conditionné pour permettre aux artistes de se produire et aux organisateurs de promouvoir leurs projets. Cet espace est ouvert aux autres promoteurs et organisateurs. On a déjà des demandes pour des concerts de différents types sur le site.

Les 34 ans des SOLJAH

Les badboys de Plaisance fêtent leurs 34 ans en live et en musique ce samedi 5 septembre chez Live N Direk Lespas Kiltirel à la Tour-Koenig. Pour l'occasion, Bilygane, Joker Kartel, Oeson, Wendiva et Sebby seront de la célébration. Premier groupe de l'océan Indien à enregistrer un album de raggamuffin, OSB s'est inscrit comme le précurseur de cette sonorité roots dans la région. Son premier opus, sorti en 1995, a ouvert un nouvel horizon sur la scène locale. En moins de 25 ans d'existence, OSB Crew est passé d'un simple groupe à un phénomène musical. Si on ose pousser le constat encore plus loin, on dirait qu'il est un phénomène national. Sa musique a apporté un souffle nouveau aux rythmes d'ici. Les héritiers de Kaya ont insufflé une autre énergie à la culture mauricienne. OSB Crew et son raggamuffin ont imposé le ton et écrit un nouveau chapitre à l'histoire de notre musique. Kool B, Blakkayo, Dagger Kkila et KenzoEscobar ont estampillé en gras leur suprématie dans le paysage sonore local. Avec quatre albums à son actif, Ragga Kreol, Expresyon Libere, Noukkila et Revey Twa, OSB Crew s'inscrit, depuis plus de 30 ans, comme la formation phare de la musique roots.