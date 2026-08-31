Ile Maurice: Un adolescent agressé par un individu qui s'est fait passer pour un policier

Un adolescent de 17 ans affirme avoir été victime d'une agression pour le moins troublante à Vacoas dans la soirée du samedi 29 août. Alors qu'il marchait vers 20 h 30, un individu l'aurait abordé en prétendant être un policier avant d'exiger de lui faire une fouille corporelle. La situation aurait rapidement dégénéré, l'agresseur présumé repartant avec de l'argent après avoir blessé le jeune homme.

Le mineur, qui marchait de Résidence Mangalkhan en direction de Sadally, empruntait Mootoo Lane lorsqu'un homme l'aurait intercepté. Selon le jeune homme qui a rapporté les faits en présence de son père, l'individu aurait affirmé être un policier et aurait indiqué qu'il devait procéder à une fouille corporelle.

C'est au cours de cette prétendue fouille que l'homme aurait pris le billet de Rs 200 qui se trouvait dans la poche droite du pantalon du mineur. Mais lorsque l'adolescent aurait tenté de l'en empêcher, la situation aurait pris une tournure violente. Le suspect l'aurait alors agressé à l'aide d'un cutter, le blessant notamment à la lèvre supérieure, à l'oreille droite ainsi qu'au niveau du côté droit du front. Après l'agression, l'individu aurait pris la fuite, laissant le jeune homme blessé sur place. Le mineur a par la suite reçu des soins médicaux à l'hôpital Victoria, Candos. Il a ensuite relaté les circonstances de cette agression aux autorités.

Au-delà de l'agression physique et du vol allégué, les enquêteurs devront notamment déterminer dans quelles circonstances le suspect aurait pu se faire passer pour un agent de police afin de contraindre sa victime à se soumettre à une fouille. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire et d'identifier le présumé agresseur.

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