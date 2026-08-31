Ile Maurice: Mahen Gondeea lance un appel à l'ordre et à la discipline

«Sa bann sinema pou arete enn ti moman-la», a déclaré le samedi 29 août le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, en réponse à une question sur de nouvelles vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrant des personnes escaladant la croix en métal qui se trouve au sommet de la montagne du Morne. Il répondait aux journalistes à la fin de son discours au forum culturel organisé par l'Organisation for Diaspora Initiatives au Mahatma Gandhi Institute, à Moka.

«Nous allons de l'avant pour refaire le portail. Pou ena enn kontrol extraordiner laba aster» a dit le ministre Gondeea. Selon lui, il y a un besoin de réorganisation et de mise à niveau de la qualité de l'accueil des visiteurs, en particulier en ce qui concerne les guides. «On a déjà écouté les chauffeurs de taxi maron. Aster laba ena guid maron. Be guid maron osi nou pu met enn lord.» Ainsi, les guides devront suivre un cours, a insisté le ministre, car l'endroit est fréquenté par de nombreux touristes, d'où la nécessité d'avoir des guides de qualité pour fournir des informations exactes aux visiteurs. «Il faut de la discipline», a-t-il insisté.

Le ministre a aussi souligné que le site est actuellement «en désordre» et qu'il est impératif de préserver son histoire en mettant en avant les vestiges des esclaves qui l'ont marquée. Il avait constaté une dégradation du site lors de sa première visite, évoquant des cabanes inappropriées et des constructions qu'il considère inacceptables : «Ils ont construit des cabanes pour montrer l'histoire des esclaves mais ils ont mis du granit. Be sa lepok-la ti ena granit? Mo finn fer anlev tou ek pou refer.»

Concernant le théâtre de Port-Louis, Mahen Gondeea a annoncé sa réouverture dans quelques semaines alors qu'une réunion est prévue le jeudi 3 septembre avec le ministre des Collectivités locales, la maire de Port-Louis et aussi le maire de Beau-Bassin-RoseHill pour les travaux de rénovation du Plaza. Il a aussi déclaré que le gouvernement ira de l'avant avec un projet de modèle de partenariat public-privé pour la gestion de ces infrastructures.

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