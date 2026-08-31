Congo-Kinshasa: La DGI/Bunia veut renforcer la mobilisation des recettes malgré la guerre et Ebola

Le nouveau responsable de la Direction générale des impôts (DGI) à Bunia, en Ituri s'engage à renforcer la mobilisation des recettes publiques et à améliorer l'encadrement des contribuables, malgré l'insécurité et l'épidémie d'Ebola. Cette réorganisation s'accompagne également d'une nouvelle répartition des responsabilités au sein des Centres des impôts synthétiques (CIS).

Cet engagement a été pris mercredi 26 aout 2026, à l'occasion de la cérémonie de remise et reprise organisée au siège de la DGI à Bunia.

Sur place, la Direction générale des impôts entame une nouvelle phase avec le changement à la tête des Centres des impôts synthétiques et la réorganisation de ce service en deux entités. Désormais responsable du Centre des impôts synthétiques de Bunia Ouest, Nz'mbu Ndahura Baraka annonce que ses priorités sont la mobilisation des recettes, l'accompagnement des contribuables et l'amélioration de l'efficacité des services :

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« On élargit l'assiette fiscale en faisant participer au paiement de l'impôt l'ensemble des contribuables de notre juridiction. Tous ceux qui, hier, se camouflaient dans le secteur informel, nous allons tout faire pour qu'ils participent à la charge publique, chacun suivant sa capacité contributive, mobiliser beaucoup plus de recettes comme jamais auparavant pour que le CIS Bunia 2 soit parmi les CIS pilotes à pouvoir mobiliser les recettes fiscales dans notre pays ».

Nz'mbu Ndahura Baraka succède à Abamuzi Mushizi. Ce dernier prend désormais la direction du Centre des impôts synthétiques de Bunia 1, compétent pour la partie Est de la ville.

Cette réorganisation intervient dans un contexte marqué par les défis sécuritaires persistants dans certaines zones de la province et l'épidémie d'Ebola qui continuent d'affecter les revenus des ménages et des opérateurs économiques.