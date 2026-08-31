Congo-Kinshasa: La DGI/Bunia veut renforcer la mobilisation des recettes malgré la guerre et Ebola

31 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le nouveau responsable de la Direction générale des impôts (DGI) à Bunia, en Ituri s'engage à renforcer la mobilisation des recettes publiques et à améliorer l'encadrement des contribuables, malgré l'insécurité et l'épidémie d'Ebola. Cette réorganisation s'accompagne également d'une nouvelle répartition des responsabilités au sein des Centres des impôts synthétiques (CIS).

Cet engagement a été pris mercredi 26 aout 2026, à l'occasion de la cérémonie de remise et reprise organisée au siège de la DGI à Bunia.

Sur place, la Direction générale des impôts entame une nouvelle phase avec le changement à la tête des Centres des impôts synthétiques et la réorganisation de ce service en deux entités. Désormais responsable du Centre des impôts synthétiques de Bunia Ouest, Nz'mbu Ndahura Baraka annonce que ses priorités sont la mobilisation des recettes, l'accompagnement des contribuables et l'amélioration de l'efficacité des services :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« On élargit l'assiette fiscale en faisant participer au paiement de l'impôt l'ensemble des contribuables de notre juridiction. Tous ceux qui, hier, se camouflaient dans le secteur informel, nous allons tout faire pour qu'ils participent à la charge publique, chacun suivant sa capacité contributive, mobiliser beaucoup plus de recettes comme jamais auparavant pour que le CIS Bunia 2 soit parmi les CIS pilotes à pouvoir mobiliser les recettes fiscales dans notre pays ».

Nz'mbu Ndahura Baraka succède à Abamuzi Mushizi. Ce dernier prend désormais la direction du Centre des impôts synthétiques de Bunia 1, compétent pour la partie Est de la ville.

Cette réorganisation intervient dans un contexte marqué par les défis sécuritaires persistants dans certaines zones de la province et l'épidémie d'Ebola qui continuent d'affecter les revenus des ménages et des opérateurs économiques.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.